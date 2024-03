Fedriga promuove il Fvg allo Smau di Londra: terreno fertile per creare imprese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’innovazione che unita alla creatività può fornire grandi occasioni i sviluppo. È questo il messaggio che il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha portato nella sua missione a Londra per promuovere il Friuli Venezia Giulia come luogo non solo legato alle bellezze artistiche e paesaggistiche o alle eccellenze enogastronomiche ma anche alle competenze. Gli incontri si sono succeduti sotto la regia della agenzia lavoro e sviluppo impresa sia all’ambasciata italiana in occasione dell’avvio dello Smau sia nella sede della fiera. «Il Friuli Venezia Giulia, con il suo a sistema di start up – ha detto Fedriga – è stato certificato tra le migliori Regioni in Italia per la sua capacità di innovare, grazie a piccole realtà molto dinamiche che dobbiamo sempre più promuovere e far conoscere a livello internazionale.

Il nostro compito come istituzioni è quello di accompagnare queste realtà in un percorso di crescita, che possa consentire a chi ha idee molto innovative di diventare parte attiva e fornitore a supporto delle grandi corporate». Gli investimenti esteri in Fvg sono passati dal 2 al 6% e sono stati programmati incontri anche con rappresentanti di corporate sia italiane che estere. Infine il Friuli Venezia Giulia è stato protagonista della quarta di copertina del The Times che ha promosso il territorio come meta per rilassarsi.