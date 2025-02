Fedriga, ‘su Flex metteremo in campo tutte le azioni’

“Stiamo seguendo fin dall’inizio la questione assieme al ministero. Devo dire che la proprietà non si è comportata in modo trasparente e su questo insieme al ministero abbiamo intenzione di mettere in campo tutte le azioni possibili a livello istituzionale per tutelare i lavoratori e le produzioni a Trieste”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in vista della mobilitazione cittadina di domani, promossa dai sindacati, a tutela dei lavoratori della Flex e delle altre aziende in crisi sul territorio triestino.

La mobilitazione anticipa il prossimo tavolo sulla vertenza Flex, che il Mimit ha convocato per il 12 febbraio. Alla manifestazione ha annunciato la sua presenza anche l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen.