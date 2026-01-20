  • Aiello del Friuli
martedì 20 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Itaca incorpora la Cooperativa Maciao e rilancia i servizi educativi in...
Anche Coldiretti Fvg a Strasburgo in difesa della sicurezza del cibo
Troppi accessi inappropriati intasano il pronto soccorso
Fedriga: Svizzera mercato importante per il Fvg
Violenze tra i giovani, metal detector in arrivo in Fvg
Truffe agli anziani, arresti e sequestri. Tante vittime friulane
Espulso dall’Italia, esibisce passaporto falso: arrestato
Friulia entra in Quin e sostiene il piano di crescita pluriennale...
Alluvione 2025, Confagricoltura chiede al Governo lo stato di calamità naturale
Sparkasse ottiene certificazione parità di genere
Economia
L'ente rappresenta circa 700 soci nel paese elvetico

Fedriga: Svizzera mercato importante per il Fvg

Focus su agroalimentare e innovazione tecnologica
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il comparto agroalimentare e quello vitivinicolo. Sono questi i due settori che potrebbero essere al centro di una espansione del Friuli Venezia Giulia in Svizzera attraverso l’impegno della Camera di Commercio italiana per il paese elvetico i cui rappresentanti hanno incontrato il presidente Massimiliano Fedriga.

L’ente camerale rappresenta circa 700 soci e ha come obiettivo quello di facilitare l’innovazione, il piano d’azione prevede una serie di eventi sul territorio elvetico dedicati a diverse filiere, tra cui l’agroalimentare, il comparto industriale e l’innovazione tecnologica, con l’intento di supportare l’export italiano, potenziare le startup innovative e rafforzare le relazioni tra i soci.

Fedriga ha sottolineato che «Avviare una sinergia strutturata permetterebbe al nostro tessuto produttivo regionale di beneficiare di una rete consolidata con competenze specifiche nell’internazionalizzazione».

