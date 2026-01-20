Fedriga: Svizzera mercato importante per il Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il comparto agroalimentare e quello vitivinicolo. Sono questi i due settori che potrebbero essere al centro di una espansione del Friuli Venezia Giulia in Svizzera attraverso l’impegno della Camera di Commercio italiana per il paese elvetico i cui rappresentanti hanno incontrato il presidente Massimiliano Fedriga.

L’ente camerale rappresenta circa 700 soci e ha come obiettivo quello di facilitare l’innovazione, il piano d’azione prevede una serie di eventi sul territorio elvetico dedicati a diverse filiere, tra cui l’agroalimentare, il comparto industriale e l’innovazione tecnologica, con l’intento di supportare l’export italiano, potenziare le startup innovative e rafforzare le relazioni tra i soci.

Fedriga ha sottolineato che «Avviare una sinergia strutturata permetterebbe al nostro tessuto produttivo regionale di beneficiare di una rete consolidata con competenze specifiche nell’internazionalizzazione».