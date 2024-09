Fedriga, torneo per Nazionali Under 17 promuove valori sport

“Iniziative come il torneo internazionale Primavera Under 17 Città di Trieste sono molto importanti perché, oltre a essere rivolte ai giovani, danno grande visibilità al Friuli Venezia Giulia e promuovono lo sport nella nostra regione che resta, a livello nazionale, uno dei territori dove vengono praticate più discipline. Lo sport è attività fisica, prevenzione, socialità ma anche formazione di quei valori che sono fondamentali per costruire il cittadino di domani che saprà fare delle scelte consapevoli e affrontare al meglio le difficoltà nel corso della propria esistenza”.

Lo ha affermato questa mattina a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga durante la presentazione della prima edizione del torneo internazionale Primavera Under 17 Città di Trieste che gode del patrocinio e del sostegno della Regione.

Organizzato dal Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti e dalla Figc, la manifestazione vedrà coinvolte le Nazionali Under 17 di Italia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

“Come Amministrazione regionale stiamo sostenendo lo sport a tutti i livelli. Siamo sponsor delle principali realtà professionistiche, continuiamo a investire con convinzione sulle infrastrutture per ogni attività e sui grandi eventi da ospitare in Friuli Venezia Giulia. Restando al calcio – ha aggiunto Fedriga -, con la Figc e la Lnd abbiamo consolidato un costante rapporto di collaborazione che ci consente di sviluppare insieme iniziative e manifestazioni di assoluto valore e di grande interesse”.

Nel corso della conferenza stampa il governatore Fedriga si è anche congratulato con Ermes Canciani, recentemente rieletto alla guida del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti che, con 12mila società e 800mila calciatori e calciatrici in Italia, rappresenta la componente con il maggior numero di iscritti all’interno della Figc.

Per quanto concerne il calendario del torneo internazionale, l’Italia, guidata in panchina sempre da Massimiliano Favo, questa sera con inizio alle ore 20 allo stadio Nereo Rocco di Trieste si confronterà nuovamente con il Portogallo nella rivincita della finale dell’ultimo Europeo, vinta 3-0 dagli Azzurrini. A Trieste saranno disputate anche le altre due gare della Nazionale: venerdì 6 settembre contro la Svizzera e lunedì 9 settembre con la Spagna.

Gli altri tre incontri della manifestazione si giocheranno allo stadio comunale di Monfalcone: Spagna-Svizzera, Portogallo-Spagna e Svizzera-Portogallo. Tutte le gare sono a ingresso gratuito.

Durante la presentazione è stato infine ricordato che lo stadio Rocco di Trieste ospiterà il prossimo 15 ottobre anche la partita dell’Italia Under 21 contro l’Irlanda, valida per le qualificazioni agli Europei.