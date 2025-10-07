Femca Cisl Fvg: a Udine si contratta la parità di genere

“Contrattare la parità – obiettivi e strumenti”: è questo il titolo del convegno, promosso dalla Femca Cisl Fvg, ed in programma per il prossimo mercoledì 8 ottobre (ore 9.30, camera di Commercio di Udine), che punta ad affrontare il tema della parità di genere come leva strutturale di contrattazione e innovazione sociale.L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare il persistente divario di genere che caratterizza il mercato del lavoro italiano. Secondo il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, l’Italia si colloca al 79° posto su 146 Paesi, con un tasso di occupazione femminile fermo al 53,3% (contro una media UE del 66%) e un divario retributivo che supera gli 8.000 euro annui. In Friuli Venezia Giulia, pur con segnali incoraggianti, l’occupazione femminile resta la più bassa del Nordest, con un gender gap superiore agli 11 punti percentuali e punte del 18% nella fascia 25–34 anni.

“Numeri che raccontano una disuguaglianza ancora strutturale – dichiara Stefania Saltarini Modotti, Segretaria della FEMCA CISL FVG – ma che ci spingono a fare della parità una priorità contrattuale e culturale, capace di generare giustizia sociale, crescita economica e qualità della democrazia. Servono volontà collettiva e politiche mirate”. “Con questo convegno – continua Saltarini Modotti –vogliamo aprire un dialogo concreto per costruire strumenti reali di cambiamento, a partire dalla certificazione di parità e dai comitati guida, ancora poco diffusi nella nostra regione”.Durante il convegno verrà valorizzata l’esperienza del Comitato per la parità di genere di CAFC S.p.A., il primo in regione – e tra i primi in Italia – a includere un rappresentante sindacale RSU nel gruppo di lavoro aziendale. Una collaborazione virtuosa che ha già prodotto un risultato concreto: l’introduzione di cinque giorni annui di congedo retribuito a sostegno della genitorialità.

L’obiettivo finale è l’elaborazione di progetti condivisi tra parti sociali e istituzioni, da presentare al Tavolo Regionale di Concertazione, per trasformare la parità in una leva strutturale di contrattazione e innovazione sociale.Alla tavola rotonda interverranno: l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, la segretaria della Cisl Fvg, Renata della Ricca, Michela Cecotti di Confindustria Fvg, l’avvocata Eleonora Lutterotti e la coordinatrice Pari Opportunità della Femca Cisl nazionale, Alessandra Biancchi. Prenederà parte ai lavori anche Sara Titton, responsabile Sistema di Gestione Integrato di CAFC S.p.a.