Successo per il Ferragosto goriziano: circa mille turisti tra castello e mostra Crali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia supera l’esame di Ferragosto e riscontra numeri importanti di turisti venuti a scoprire le bellezze del territorio nella giornata di festa per eccellenza dell’estate. Ad evidenziarlo sono le cifre diffuse dall’assessore alla cultura Fabrizio Oreti: il Castello, per l’occasione aperto a titolo gratuito, ha visto oltre 300 presenze, mentre per il concerto della Banda transfrontaliera GoNg a Palazzo De Grazia si è registrato il tutto esaurito. Successo anche dell’apertura serale gratuita al Museo di Santa Chiara: sono stati 676 i visitatori che hanno partecipato all’iniziativa, permettendo alla mostra di Tullio Crali di superare così gli 8 mila visitatori in tutto.

Successo degli eventi ferragostani anche a Monfalcone, con oltre 3000 persone che – secondo le cifre fornite dal Comune – hanno orbitato attorno al litorale nella due giorni di eventi.