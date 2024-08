Ferragosto: numeri da record a Monfalcone

Numeri da record a Monfalcone per un Ferragosto tra musica, divertimento, arte e cultura. Oltre 3000 persone hanno orbitato attorno al litorale monfalconese con la due giorni di eventi e iniziative per i tanti turisti e cittadini che hanno scelto di trascorrere in città le loro vacanze.

A Marina Julia il 14 agosto la Cavalchina Estiva di Enzo Zippo, dove i costumi più disparati – dai bagnini ai figli dei fiori sino ai supereroi – si sono sfidati sulle note del Dj Zippo e del Dj Master Dee.

Numeri da record ieri sera a Marina Julia con il Capodanno Estivo di Enzo Zippo: balli di gruppo e animazione, truccabimbi e body painting con l’artista triestino MASSSO, musica dal vivo con il trio DOMANCE e il gran finale con i Dj Enzo Zippo e Andrea Fracasso.

Monfalcone è musica, divertimento, intrattenimento, ma anche a Ferragosto ampio spazio è riservato alla cultura: Ferragosto ha visto l’apertura straordinaria del MuCa, per scoprire la storia dell’unico museo italiano dedicato alla cantieristica, con il suo percorso espositivo tra la città fabbrica, il Welfare aziendale e le guerre, il cantiere e gli imprenditori.

Ancora un tuffo nella storia per coloro che hanno voluto approfittare dell’apertura straordinaria della Rocca, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Apertura straordinaria anche della Galleria d’Arte Contemporanea con la mostra “L’Adriatico nell’arte del manifesto: un secolo di navigazione sulle rotte del mondo” .

“Musica e cultura: sono stati questi gli ingredienti principali del Ferragosto di Monfalcone – rileva Anna Maria Cisint, già sindaco della Città – Eventi pensati per un pubblico di tutte le età e con diversi interessi, coinvolgendo sia il centro città che la spiaggia di Marina Julia, senza tralasciare i luoghi che custodiscono la nostra storia come la Rocca e il Mua. I numeri da record che abbiamo registrato sono la dimostrazione di come la valorizzazione dei nostri luoghi porti a grandi risultati. Ciò accade grazie alla nostra visione e impegno nel portare la città a prospettive che otto anni fa erano impensabili”.

“Abbiamo investito molto nella valorizzazione di questi siti e diversi progetti sono ancora in fase di realizzazione per riqualificare sia il centro che il litorale – sottolinea Antonio Garritani, vicesindaco reggente – perché riteniamo che Monfalcone possieda moltissime potenzialità e noi intendiamo far scoprire le risorse che la nostra città ha già, creando al contempo nuove opportunità”.

“Una festa unica, ricca di ospiti e tanto sano divertimento per un Ferragosto, come vuole la tradizione, sotto le stelle e in riva al mare – conclude l’assessore Luca Fasan – con eventi pensati per un pubblico di tutte le età e con diversi interessi, coinvolgendo sia il centro città che la spiaggia di Marina Julia, senza tralasciare i luoghi che custodiscono la nostra storia come la Rocca e il MuCa”.