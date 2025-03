Ferrovia Udine-Cividale, ok da Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza Stato-Regioni ha definito oggi l’intesa sullo schema di decreto che modifica il riparto delle risorse del PNRR per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie regionali.

“Questa decisione – ha spiegato la Sottosegretario all’Economia e delle Finanze, On. Sandra Savino – consente di aggiornare il target chilometrico e approvare il progetto alternativo proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la linea Udine-Cividale, garantendo un investimento strategico per la mobilità del territorio. Grazie a questa revisione – ha aggiunto – rafforziamo il nostro impegno nel migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario locale, con ricadute positive per cittadini e imprese”, aggiunge Savino.

“Si tratta – ha concluso Savino – di un risultato concreto che conferma l’efficacia della collaborazione tra Governo e Regioni per il rilancio delle infrastrutture locali. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio strategico, e questo intervento contribuirà alla crescita e allo sviluppo sostenibile della nostra regione”.