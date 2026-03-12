Festa del vino di Bertiolo, Bordin: “Lavoro di squadra per il territorio”

“Una festa di comunità che riunisce le associazioni e le realtà produttive valorizzando il territorio e i suoi prodotti. La dimostrazione di come l’unione fa veramente la forza”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha portato i saluti dell’Assemblea legislativa regionale alla presentazione della 77esima edizione della Festa del vino friulano, in programma a Bertiolo dal 14 al 29 marzo, svoltasi nella sede della Regione a Udine.

Tre settimane di appuntamenti enogastronomici, ma anche culturali, lungo le vie e nelle corti del paese, organizzati dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli in sinergia con tante altre realtà. “Un evento che si è consolidato nel tempo – ha ricordato ancora Bordin – frutto di un lavoro di squadra tra associazioni e istituzioni, grazie al quale possiamo dire con orgoglio che anche questo è Friuli Venezia Giulia”.

La festa inizierà sabato 14 marzo alle 18.30 con l’inaugurazione ufficiale, in enoteca, e la premiazione delle aziende vitivinicole presenti alla 43esima Mostra concorso vini, cui hanno partecipato 74 aziende. Nell’occasione verrà anche consegnato il Premio vini doc per un friulano doc, assegnato quest’anno alla scrittrice Ilaria Tuti.

Il taglio del nastro darà il via anche all’apertura dei chioschi allestiti lungo le vie del paese e nelle corti interne, dove si potranno assaggiare i vini che hanno partecipato al concorso, accompagnati da un piatto tipico. Nel programma della festa ci sono anche incontri con enologi ed esperti dei prodotti locali, per toccare con mano la tradizione e assaporare le peculiarità del territorio. Il riso, ad esempio, o il vino Schiopettino, piuttosto che i biscotti, tanto per citarne alcuni. Non mancheranno i raduni motoristici, gli appuntamenti per i bambini e quelli all’insegna dello sport.



Una festa che guarda alla qualità dei prodotti del territorio e soprattutto al bere consapevole, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità, come sottolineato anche dal sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscradis, presente alla conferenza stampa così come il presidente della Pro Loco di Bertiolo, Marino Zanchetta, Pietro De Marchi, presidente del Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro loco (Unpli) e Tiziano Venturini, coordinatore delle Città del vino Fvg di cui Bertiolo è membro storico.