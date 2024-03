Festa della Patria del Friuli, a Tarcento il clou delle celebrazioni

Le bandiere con l’aquila patriarcale iniziano a sventolare sui palazzi del territorio in vista della Festa della Patria del Friuli, che ricorre il 3 aprile.

Le iniziative celebrative hanno preso il via la scorsa settimana, con l’alzabandiera sulla specola del Castello di Udine e lo scoprimento delle targhe al Liceo Percoto e all’Isis Malignani. Il momento clou è la festa organizzata per domenica 7 aprile a Tarcento, che sarà trasmessa in diretta su Telefriuli, a partire dalle 10 del mattino.

Dal 2015, grazie all’approvazione della Legge Regionale numero 6 del 27 marzo, il cui obiettivo è quello di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano, è l’ARLeF a sostenere la realizzazione della celebrazione ufficiale della Festa e degli eventi correlati che si svolgono durante il periodo. L’edizione 2024 della Festa sarà presentata mercoledì prossimo, 3 aprile, nella sede della Regione a Udine, presenti tra gli altri l’assessore alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, il presidente di Arlef Eros Cisilino, il sindaco di Tarcento Mauro Steccati e geremia Gomboso, Presidente dell’Istitut Ladin Furlan Pre Checo Placereani.

Il 3 aprile rappresenta un momento importante per la comunità friulana, una festa per rievocare e ripensare in chiave moderna le forme di autogoverno e rappresentatività che, per molto tempo, hanno caratterizzato la Patria del Friuli. Il 3 Aprile 1077, infatti, fu decretò la nascita dello Stato Patriarcale friulano, istituzione che raggiunse forme di organizzazione civile molto avanzate per l’epoca.

Tra i protagonisti dell’evento ufficiale per la Festa della patria del Friuli ci sarà anche l’Aclif, Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, che racchiude 145 Comuni del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto, dov’è consuetudine parlare friulano. Il presidente Daniele Sergon invita amministrazioni comunali e cittadini a esporre la bandiera con l’aquila patriarcale per omaggiare l’identità friulana.