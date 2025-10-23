Fiaip: mercato immobiliare in salute, Udine certezza e Pordenone stabile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Compravendite con saldo positivo così come i valori al metro quadrato. Il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia è in salute, lo certifica il centro studi della Fiaip e presentato nel corso dell’assemblea dei 420 professionisti iscritti alla Federazione.

Il presidente regionale, Stefano Nursi, ha evidenziato che il mercato dovrà chiaramente tener conto delle variabili come il quadro geopolitico, il green deal e le scelte dei legislatori nazionali e regionali ma a tenere banco è sempre il nodo dell’overtourism che chiaramente sposta il mercato sugli affitti brevi.

A Trieste, ha spiegato Filippo Avanzini, il mercato vede una crescita dei prezzi di poco inferiori al 3% a causa dell’alta domanda e della bassa offerta legata anche alle case vuote che molto preferiscono tenere ferme.

Luca Macoratti, referente di Udine, ha parlato di un panorama stabile senza le fluttuazioni delle altre province e dove sta crescendo l’interesse per le prime periferie e comuni limitrofi a Udine. «Quello di Udine – ha spiegato – è un mercato solido e affidabile con qualità di immobile e domanda costante».

Michele Marconi a Pordenone ha presentato una fotografia sostanzialmente stabile con le compravendite in linea con gli altri anni ma un aumento degli affitti.

Pierluigi Sardelli parla di un Isontino con Gorizia che ha avuto un impulso importante grazie alla nomina a capitale della cultura e una Monfalcone dove gli stranieri comprano in centro e i monfalconesi si spostano verso fuori preferendo case singole o terreni edificabili.