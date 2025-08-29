  • Aiello del Friuli
venerdì 29 Agosto 2025
Fibra ottica, rete a singhiozzo in Fvg

Presentata un’interrogazione alla Giunta regionale sui ripetuti disservizi lamentati da molti utenti sulla rete ad alta velocità
Alessandro Di Giusto
Alessandro Di Giusto

La consigliera regionale di Patto-Civica, Simona Liguori, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per segnalare “le numerose criticità riscontrate dagli utenti in Friuli Venezia Giulia nell’utilizzo della rete in fibra ottica”.

“La fibra ottica dovrebbe garantire connessioni stabili e performanti, ma troppi cittadini segnalano latenze anomale e improvvisi cali di qualità – sottolinea Liguori in una nota -. Questo problema non riguarda solo un singolo operatore, ma da quanto ci viene segnalato sembra esteso a più aree della nostra Regione, dalle Valli del Natisone fino al medio Friuli”.

Secondo Liguori, i disservizi possono avere un impatto molto pesante sulla vita quotidiana: “Lo smart working, la didattica a distanza, le videoconferenze e persino lo streaming di contenuti online diventano difficili o impossibili. Sarebbe un paradosso che, a fronte di investimenti così importanti nella banda ultralarga, le persone non possano contare su un servizio stabile”.

Nell’interrogazione si chiede alla Regione di attivarsi con urgenza: “È indispensabile aprire un confronto con Open Fiber e con gli operatori commerciali per fare chiarezza sulle cause di queste instabilità e garantire finalmente agli utenti uno standard di servizio adeguato. Senza un intervento risolutivo – conclude Liguori – rischiamo che i grandi investimenti in digitalizzazione non producano i benefici attesi per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.

