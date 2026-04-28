Fibre Net e Kerakoll insieme per creare uno dei leader europei nel rinforzo strutturale

Fibre Net S.p.A., realtà di riferimento in Italia e in Europa nei sistemi di rinforzo strutturale e nei materiali compositi per l’edilizia e le infrastrutture, annuncia la firma di un accordo strategico finalizzato all’unione con Kerakoll S.p.A., Società Benefit certificata B Corp che opera a livello internazionale nel settore delle costruzioni. L’operazione è volta a creare un player tra i leader a livello europeo nel segmento del ripristino e del rinforzo strutturale su edifici esistenti.

La nuova realtà industriale derivante dall’unione delle due aziende punta a collocarsi come operatore di riferimento per dimensione in Italia. Il piano di sviluppo congiunto prevede di superare i 150 milioni di euro di ricavi a livello europeo nel segmento del ripristino e rinforzo strutturale.

Andrea e Cecilia Zampa, fondatori e CEO di Fibre Net – di cui quest’anno ricorre il 25esimo anniversario – continueranno ad essere punto di riferimento aziendale, garantendo la continuità operativa del futuro Centro di Eccellenza per tutto il Gruppo. La stessa operazione è soggetta al rilascio delle usuali autorizzazioni formali e verrà perfezionata nelle prossime settimane.

Visione comune: sicurezza, innovazione, cultura tecnica e sostenibilità

L’integrazione industriale di medio-lungo periodo tra Fibre Net e Kerakoll è fondata su una visione condivisa, forti complementarità e una chiara aspirazione alla crescita internazionale.

Grazie a questo nuovo modello di business unico sul mercato, supportato dal knowhow e dal footprint industriale di entrambi, le due aziende saranno in grado di consolidare la posizione in Italia nel segmento del ripristino e rinforzo strutturale e di accelerare lo sviluppo nei principali mercati dell’Europa centrale e meridionale. Il comparto, infatti, ha un’importanza chiave sia sul territorio nazionale – dove il 50% della superficie residenziale ha più di 50 anni e il 91% degli edifici è esposto a rischio sismico – che nel contesto europeo (inclusa la Gran Bretagna), dove oltre il 30% dei metri quadrati residenziali sono stati costruiti prima del 1945.

Valore delle persone, continuità operativa e integrazione graduale

La partnership prevede un graduale percorso di integrazione tra le due aziende, improntato verso la logica “people & client first”. La priorità, infatti, è garantire piena continuità a clienti, progettisti e partner. La famiglia Zampa manterrà un ruolo strategico e operativo di rilievo in tutti i passaggi dell’operazione e affiancherà la proprietà di Kerakoll in tutte le decisioni future, con una particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle persone e delle competenze sviluppate negli anni.

Il Piano Industriale che verrà attuato sarà in grado di proporre un’offerta specialistica e distintiva, una presenza capillare in tutti i canali distributivi e servizi capaci di rispondere alle esigenze di qualunque tipologia di cliente, nell’interesse della filiera e di tutti gli stakeholder.

“La partnership fra il Gruppo Fibre Net e Kerakoll – hanno dichiarato Andrea e Cecilia Zampa, Amministratori del Gruppo Fibre Net – rappresenta un’opportunità unica per sviluppare, valorizzare e amplificare in Italia e all’estero le conoscenze e competenze sviluppate in questi 25 anni. Il filo conduttore che ha ispirato il progetto e che guiderà le attività di integrazione future è rappresentato dalla valorizzazione delle persone che ci accompagnano da tanti anni e che hanno contributo al successo dell’azienda. Fibre Net, ancora di più, rappresenterà il Centro d’Eccellenza internazionale per lo sviluppo di sistemi innovativi finalizzati alla messa in sicurezza e alla conservazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente”.

“Questa operazione rappresenta per il Gruppo Kerakoll un passaggio naturale nel nostro percorso di evoluzione industriale” hanno commentato Fabio ed Emilia Sghedoni, Vice Presidenti Esecutivi di Kerakoll Group. “Abbiamo trovato in Fibre Net un partner ideale non solo per la qualità delle sue tecnologie e per i risultati economici conseguiti, ma soprattutto per la comune cultura di impresa, che pone la sostenibilità e le persone al centro delle nostre rispettive strategie di sviluppo. Il nostro obiettivo non è soltanto crescere dimensionalmente, ma anche costruire una piattaforma europea integrata, con al centro le competenze dei nostri rispettivi collaboratori e il patrimonio di relazioni con i clienti”.