Fiera dei Sapori di Carlino: dal 19 al 21 settembre gusto e tradizione

Dal 19 al 21 settembre 2025 Carlino ospita l’11ª edizione della Fiera dei Sapori, tre giorni di festa dedicati a gusto, tradizione e convivialità. Un ricco calendario di eventi unisce degustazioni tematiche, escursioni, attività per famiglie, spettacoli e musica dal vivo con le esibizioni di Jovaband, Papercut – Linkin Park Tribute Band e Cindy & The Rock History. La manifestazione – organizzata dal Comune di Carlino con il sostegno di PromoTurismoFVG e Regione Friuli Venezia Giulia,resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Carlino e delle Associazioni del luogo – si conferma un appuntamento imperdibile per scoprire e vivere le eccellenze della Bassa Friulana.

UNA FESTA DI COMUNITÀ E DI TERRITORIO

La Fiera dei Sapori rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Loris Bazzo – è una festa che racconta l’identità di Carlino e della Bassa Friulana, valorizzando i prodotti della terra e dell’acqua, ma anche le nostre tradizioni, la cultura e l’impegno delle associazioni locali. Anche quest’anno il programma è stato pensato per coinvolgere residenti e visitatori, famiglie e giovani, in un fine settimana di scoperta e condivisione. La Fiera dei Sapori di Carlino nel corso delle varie edizioni è diventata una festa punto di riferimento per la Bassa Friulana. Anche quest’anno si presenta con un programma ricco e variegato, capace di unire enogastronomia, cultura, escursioni, spettacoli, musica e attività per tutte le età. Il taglio del nastro ufficiale è previsto per venerdì 19 settembre alle ore 19.00, con l’apertura degli stand enogastronomici – ricchi di proposte tra panzerotti, piatti della tradizione friulana e gli immancabili biscotti “colaçs” dalla dolce ricetta segreta – e la sfilata inaugurale in Piazza San Rocco, accompagnata dalla Nuova Banda di Carlino A.P.S. A seguire, piazza San Rocco sarà travolta dall’energia della Jovaband, la più nota tribute band di Jovanotti che farà ballare il pubblico con i suoi grandi successi.

UN PROGRAMMA PER TUTTI I GUSTI

L’edizione 2025 si apre alle 17.30 con una riflessione sul territorio grazie alla conferenza dedicata a “I boschi planiziali di Carlino: prospettive ecologiche e territoriali”, ospitata nella Sala Consiliare, che vede in dialogo Pierpaolo Zanchetta, P.O. Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio Biodiversità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Giacomo Vinci, ricercatore e archeologo Università di Padova, Fondazione Natura7 e l’Associazione culturale Artetica, Premio europeo Natura 2000 (2024). Un’ora più tardi inaugura la mostra fotografica che racconta i 20 anni del Gruppo dei Volontari per la Sicurezza di Carlino, che festeggerà nella mattina della domenica con adeguato corteo.

Nei tre giorni della manifestazione, la Fiera offrirà un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del luogo:

Degustazioni tematiche su prenotazione (via SMS al 347 0010575) organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con associazioni locali, rinomate aziende agricole e ristorative locali – Trattoria Barcaneta, Azienda Agricola Vitivinicola Fausto Ghenda, Alice, Il Pescaturismo, Azienda Agricola Valle Del Lovo, Azienda Agricola Cav. Emiro Bortolusso, Associazione Muzzana Amatori Tartufi – oltre che dalle osterie Centoundici (prenotazioni al 338 8891618) e In Tressa (prenotazioni al 338 2118185) di Carlino. In tavola prelibatezze quali il bisàt (anguilla), cinghiale, fasolari, branzino delle valli, tartufo accompagnate da un buon calice di vino di Carlino

(via SMS al 347 0010575) organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con – Trattoria Barcaneta, Azienda Agricola Vitivinicola Fausto Ghenda, Alice, Il Pescaturismo, Azienda Agricola Valle Del Lovo, Azienda Agricola Cav. Emiro Bortolusso, Associazione Muzzana Amatori Tartufi – oltre che dalle osterie (prenotazioni al 338 8891618) e (prenotazioni al 338 2118185) di Carlino. In tavola prelibatezze quali il accompagnate da un buon calice di di Carlino Sfide culinarie , come l’ormai nota gara carlinese “ Cuet e Mangiât ”, che vedrà protagonisti i rappresentanti delle associazioni locali in un’appassionante competizione ai fornelli dello stand polifunzionale di via Sante Bidin

, come l’ormai nota gara carlinese “ ”, che vedrà protagonisti i rappresentanti delle associazioni locali in un’appassionante competizione ai fornelli dello stand polifunzionale di via Sante Bidin Intrattenimento per tutti con musica e show nello stand polifunzionale, dalla band Five Dimension, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musica Viva, alla stand-up comedy dei Beta Verso per il sabato sera carlinese, fino all’8° raduno delle bande giovanili Zovins in Bande del pomeriggio della domenica, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Nuova Banda di Carlino

con musica e show nello stand polifunzionale, dalla band in collaborazione con l’Associazione Culturale Musica Viva, alla stand-up comedy dei per il sabato sera carlinese, fino all’8° raduno delle bande giovanili del pomeriggio della domenica, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Nuova Banda di Carlino Giochi, attività e tradizioni popolari tra gare di briscola , tornei di calcio balilla (su prenotazioneall’osteria Centoundici), esibizioni di danza con Styl Dance di Carlino e di addestramento cinofilo con Il Nuovo Branco. Attenzioniamo due iniziative speciali: la Caccia al Tesoro Fotografica organizzata con il C.A.G. di Carlino, per ragazzi 11-17 anni (iscrizioni telefoniche al 0431 687826), e il Battesimo della Sella per approcciarsi al cavallo assieme alla Tenuta Ca’ del Lovo (iscrizioni al numero 338 9383899)

tra , (su prenotazioneall’osteria Centoundici), esibizioni di con Styl Dance di Carlino e di con Il Nuovo Branco. Attenzioniamo due iniziative speciali: la organizzata con il C.A.G. di Carlino, per ragazzi 11-17 anni (iscrizioni telefoniche al 0431 687826), e il per approcciarsi al cavallo assieme alla Tenuta Ca’ del Lovo (iscrizioni al numero 338 9383899) Escursioni e cicloescursioni guidate al Bosco Sacile, alle valli da pesca e alle chiese di Carlino. Le iniziative, previste su tre turni (9.30, 13.30, 15.30) nelle giornate di sabatoedomenica, sono organizzate in collaborazione con Fondazione Natura7, Tenuta Ca’ del Lovo e Azienda Ittica Valle del Lovo. Prenotazioni con SMS al 347 0010575

al Bosco Sacile, alle valli da pesca e alle chiese di Carlino. Le iniziative, previste su tre turni (9.30, 13.30, 15.30) nelle giornate di sabatoedomenica, sono organizzate in collaborazione con Fondazione Natura7, Tenuta Ca’ del Lovo e Azienda Ittica Valle del Lovo. Prenotazioni con SMS al 347 0010575 Attività per bambini e famiglie , tra laboratori creativi come Mela merito bio , area bimbi in Piazza San Rocco , NET-Education per imparare a rispettare l’ambiente giocando. E poi ludoteca, letture animate, spettacoli di magia, clownerie e artisti di strada in compagnia del Mago Robert Rounder , di Clown Japo edella poetica Maison du theatre

, tra laboratori creativi come , , per imparare a rispettare l’ambiente giocando. E poi ludoteca, letture animate, spettacoli di magia, clownerie e artisti di strada in compagnia del , di edella poetica Spazi salute e benessere con i controlli gratuiti di glicemia e colesterolo nelle mattine del sabato e della domenica – a cura dell’AFDS di Carlino in collaborazione con l’Associazione Misericordia Bassa Friulana – e momenti di meditazione immersi nella natura accompagnati da Nadia Sciuto, operatrice Tuina e Qu Gong (prenotazioni via SMS al 347 0010575)

LA MUSICA PROTAGONISTA IN PIAZZA SAN ROCCO

Come da tradizione, ognuna delle tre serate della Fiera si conclude con i concerti delle 21.30 in Piazza San Rocco, cuore pulsante della festa: