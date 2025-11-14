  • Aiello del Friuli
venerdì 14 Novembre 2025
Economia

Fiera del lavoro a Udine, gran finale con Paolo Mieli e Amadeus

Fatti 4.000 colloqui online con le aziende e oltre 700 partecipanti all’International Education Fair
Redazione
Autore: Redazione

Edu Job Fairs si avvia al gran finale di sabato 15 novembre con il terzo e ultimo giorno di eventi, ovvero l’ormai storica Fiera del Lavoro FVG al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Si inizia alle 12.30 nel foyer e nelle gallerie del teatro con i colloqui tra le 74 aziende e i candidati per 970 posti di lavoro; nel pomeriggio, invece, si entra in sala per un pomeriggio di analisi, approfondimento e grandi nomi della nostra attualità: la lectio magistralis di Paolo Mieli, il talk con Amadeus e l’intervista all’imprenditore Andrea Rigoni.

La grande scommessa di questa edizione sono stati i primi due giorni di eventi, l’International Education Fair e l’international Job Fair, entrambi online, focalizzati all’obiettivo condiviso con la Regione di portare in FVG, dall’Italia e soprattutto dall’estero, studenti e lavoratori, coinvolgendo istituzioni, imprese, alta formazione e associazioni di categoria.

Durante l’International Education Fair (giovedì 13 novembre), l’intero sistema educativo della regione ha presentato i propri corsi e opportunità in un “salone dello studente virtuale” a  742 partecipanti.  Per la prima volta Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, ITS Alto Adriatico, ITS Academy Udine, Accademia Nautica dell’Alto Adriatico e LifeTech ITS Academy hanno fatto quadrato per aumentare l’attrattività dell’offerta formativa e dell’intero territorio regionale, parlando anche di servizi, infrastrutture e opportunità di housing per chi arriva da lontano. Oltre all’Italia con il 37%, i paesi esteri più rappresentati sono stati Rwanda (11%), Etiopia (6%), Kenya (4 %) e Argentina (4%).

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione alla prima edizione della International Education Fair; – commenta il professor Marco Sartor, Presidente ALIg e Delegato Uniud alla formazione continua – i dati confermano il forte interesse dei giovani stranieri verso le opportunità formative offerte dal Friuli Venezia Giulia. Questo risultato ci incoraggia a continuare a investire in un evento che ambisce a diventare uno strumento concreto per affrontare la gravissima crisi demografica che si sta abbattendo sulla nostra regione e, più in generale, sull’intero Paese, con ripercussioni profonde sul sistema formativo e produttivo.”

Anche l’international Job Fair (venerdì 14 novembre) ha registrato ben 4.052 colloqui online tra candidati e imprese, cercando di offrire alle aziende un bacino di approvvigionamento più ampio possibile, coinvolgendo candidati che arrivano anche dall’estero. Obiettivo raggiunto dal momento che il 15,7% dei colloqui sono di candidati stranieri: una percentuale importante se confrontata con le scorse edizioni in cui la quota di stranieri era praticamente zero.

Il programma di sabato pomeriggio

L’ingresso a teatro è libero e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.

Il Talk con Fake News Festival

Dalle 14 alle 16 appuntamento con lo speciale talk in collaborazione con Fake News Festival dedicato ai falsi miti della ricerca del lavoro che sarà suddiviso in tre panel: il primo dedicato al tema delle candidature dirette delle aziende, il secondo sui consulenti del lavoro e le piattaforme social con le due “celebrità social” Sabrina Grazini (@sabrine_graz) eFabiana Andreani (@fabianamanager).  Chiuderà il talk l’incontro a cura di Umana dedicato alle fake news della ricerca di lavoro tramite agenzia.

“L’arte di fare impresa” – intervista a Andrea Rigoni – ore 17

Il vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, volto amato e ormai “di casa” alla Fiera del Lavoro FVG, intervista un grande imprenditore del nordest, Andrea Rigoni, amministratore delegato dell’azienda Rigoni di Asiago, fondata nel 1923 e oggi leader di mercato per la produzione di marmellate, confetture e creme.  

L’ingegnere gestionale dell’anno

Il vicedirettore del Gruppo Nem con delega al Messaggero Veneto. Paolo Mosanghini, salirà sul palco per intervistare l’ingegnere gestionale dell’anno: per questa edizione sarà Laura Pamini, amministratore delegato di Siderpotenza Spa, azienda che fa parte del Gruppo Pittini.

La lectio magistralis di Paolo Mieli

Paolo Mieli, giornalista e apprezzato saggista, terrà una lectio magistralis ripercorrendo la storia per indagare i meccanismi, spesso ambigui e fragili, della pacificazione dopo i conflitti.

Attraverso esempi che vanno dalla Grecia antica al Medio Oriente, fino all’Italia del dopoguerra, Mieli mostrerà come molte “paci” siano in realtà conflitti mai del tutto risolti.

Amadeus

Il finale della Fiera del Lavoro è affidato ad un grande personaggio dello spettacolo, della tv e della radio italiani: Amadeus uno dei volti più amati della televisione italiana, conduttore e direttore artistico di importanti programmi Rai dove ha saputo unire tradizione e innovazione. Amadeus sarà intervistato sul palco dai ragazzi della redazione di MV Scuola.

Happy hour alle 19:30

Alle 19.30, un altro momento ormai tradizionale della Fiera del Lavoro, ovvero l’happy hour nel giardino esterno del teatro per consentire un incontro informale tra candidati e aziende in cui degustare i prodotti enogastronomici friulani le produzioni regionali.  

 

