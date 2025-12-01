  • Aiello del Friuli
lunedì 1 Dicembre 2025
Economia

Fiera Mercato dei Vini dei Colli Orientali, un giorno per scoprire un territorio

Sabato 6 dicembre nella sede di Confindustria Udine sarà possibile scoprire da vicino le eccellenze della DOC Friuli Colli Orientali e delle DOCG Ramandolo, Picolit e Rosazzo. Oltre 20 i produttori locali presenti
Redazione
Autore: Redazione

Torna a Udine l’evento dedicato agli appassionati di vino, ai curiosi e a chi ama le storie che si raccontano attraverso un calice. Sabato 6 dicembre, la Torre Santa Maria di Confindustria Udine (Porta Torriani), ospiterà la nuova edizione della Fiera Mercato dei Vini dei Colli Orientali.

Dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), oltre 20 produttori locali presenteranno i loro vini migliori: ogni azienda offrirà in assaggio quattro vini, tutti acquistabili direttamente in loco. Sarà possibile scoprire da vicino le eccellenze della DOC Friuli Colli Orientali e delle DOCG Ramandolo, Picolit e Rosazzo, attraverso degustazioni libere e incontri diretti con chi il vino lo produce ogni giorno.

L’ingresso alla Fiera è di 10 euro e comprende il calice da degustazione, l’accesso ai banchi d’assaggio e la partecipazione alle attività della giornata. In programma anche delle mini-degustazioni gratuite, tenute ogni due ore a partire dalle 11.30 dai consulenti alla comunicazione del Consorzio Matteo Bellotto e Francesco Scalettaris: 15 minuti di degustazione alla cieca di vini rari, annate particolari ed etichette introvabili, talvolta con confronti tra vini di oltre 10 anni. Per parteciparvi è sufficiente registrarsi direttamente in loco presso il banco reception, fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata a: https://colliorientali.com/lp/fieramercato/

Cantine presenti: Grillo Iole, Spolert Winery, Il Roncal, Gori Agricola, Azienda Agricola Zani, Ermacora, Scarbolo Sergio, Ronc dai Luchis, La Magnolia, Stroppolatini, Aquila del Torre, Valchiarò, Marina Danieli, Paolo Tuzzi, Gigante Wine & Welcome in Friuli, Tralci di Vita, Valentino Butussi, Dri Giovanni Il Roncat, Lavaroni, Grappolo d’Oro, Sara & Sara, Scribano Alberto, e altre realtà significative del territorio.

“Levento rappresenta unoccasione unica per scoprire e acquistare i vini che accompagneranno le festività natalizie, valorizzando il patrimonio enologico dei Colli Orientali in un contesto storico di grande fascino – spiegano Bellotto e Scalettaris . In degustazione le persone troveranno vini bianchi di grande eleganza e freschezza, rossi di struttura e complessità, spumanti raffinati e vini dolci inebrianti. Un percorso completo tra varietà autoctone e internazionali, dal Friulano al Refosco, dal Picolit al Ramandolo”.

