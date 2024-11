Tutti per uno! A Pordenone in contemporanea Radioamatore 2, Games & Co. e Fotomercato

La Fiera di Pordenone si prepara ad accogliere una nuova edizione della “Fiera del Radioamatore 2”, accompagnata da “Games & Co.” e “Fotomercato”, in programma sabato 16 e domenica 17 novembre. Tre manifestazioni, un unico biglietto d’ingresso, e oltre 5 eventi tematici per un fine settimana dedicato a elettronica, informatica low-cost, fotografia e mondo nerd, con un’offerta che attira ogni anno migliaia di appassionati.

Biglietti scontati disponibili online fino a venerdì 15 novembre

Per agevolare i visitatori e ridurre i tempi di attesa, è attiva la prevendita online sul sito ufficiale della fiera (www.radioamatore2.it). Fino alla mezzanotte di venerdì 15 novembre è possibile acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 8 € (+4% di commissione). Dopo questa data, il biglietto sarà disponibile sia online che in fiera al prezzo intero di 10 €.

Radioamatore 2 e Fotomercato: il paradiso della tecnologia vintage e dell’elettronica

I padiglioni 5, 6 e 7 ospiteranno il grande mercato di Radioamatore 2, trasformando la fiera in un vero e proprio outlet dell’elettronica e dell’informatica con prodotti nuovi e usati, dai tablet agli accessori per radioamatori. Tra le aree tematiche principali si distinguono la Linux Arena (padiglione 5), dedicata al software libero e realizzata in collaborazione con il Pordenone Linux User Group, e lo spazio Makers, dove moderni artigiani mettono in mostra realizzazioni di tipo ingegneristico e prototipi ottenuti tramite stampanti 3D.

Al padiglione 8 e 9 si terrà anche il tradizionale Mercatino del Radioamatore, con un’ampia selezione di pezzi vintage: vecchie radio, grammofoni e apparecchiature per radioamatori, un’occasione imperdibile per i collezionisti. Contemporaneamente, Fotomercato ospita una mostra-mercato dedicata agli appassionati di fotografia con una vasta esposizione di fotocamere, libri e attrezzature per camera oscura, nonché una sezione dedicata alle storiche Polaroid e a Full Plate d’epoca, autentici capolavori della fotografia a banco ottico.

Games & Co.: fumetti, cosplay, gaming e retrogaming su oltre 12.000 mq

In crescita rispetto alle precedenti edizioni, Games & Co. occuperà i padiglioni 1, 2, 3 e 4, trasformandosi in un vero e proprio festival del gioco e del fumetto su oltre 12.000 mq. Gli appassionati troveranno aree dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo, una zona retrogaming con più di 100 console e cabinati storici a disposizione dei visitatori, e una selezione di giochi e accessori in vendita.

Una delle attrazioni principali sarà Frogbyte 2024, una LAN BYOC+ (Bring Your Own Computer or Console) di 52 ore consecutive, che permetterà ai partecipanti di sfidarsi in tornei trasmessi in diretta su Twitch. Anche l’Artist Alley e l’area eventi del padiglione 4 promettono un ricco programma di attività, con interviste, concerti, quiz, sfilate, karaoke e una gara di cosplay con giuria d’eccezione. Per gli amanti dei mattoncini LEGO®, l’area gestita dal FVG Brick Team offrirà spazi gioco e incredibili costruzioni da ammirare.

Inaugurazione dell’annullo filatelico di Poste Italiane e area soft-air di 2 FAST

Domenica 17 novembre, Games & Co. ospiterà l’annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, evento particolarmente apprezzato dai collezionisti. Per gli amanti dell’azione, il team 2 FAST offrirà dimostrazioni di soft-air aperte al pubblico su una superficie di 1.200 mq, rendendo l’esperienza ancora più interattiva.

Informazioni utili

La fiera si terrà alla Fiera di Pordenone nei seguenti orari:

Sabato 16 novembre: 9.00 – 18.30

Domenica 17 novembre: 9.00 – 18.00

