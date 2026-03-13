Fiere: Bini, Olio Capitale rafforza immagine e qualità Fvg

“Olio capitale celebra il legame profondo tra la promozione del territorio e l’eccellenza dei suoi prodotti tipici, tra i quali l’olio d’oliva rappresenta un pilastro fondamentale dell’identità della nostra regione. Una manifestazione nata e cresciuta a Trieste e che da qui parla ogni anno a centinaia di produttori, operatori e visitatori provenienti da tutta Italia e da oltre una dozzina di Paesi nel mondo. La Regione è presente concretamente a questo evento con lo stand allestito insieme a Ersa e PromoTurismoFVG, con la convinzione che fiere ed eventi di questa portata continuano a essere strumenti strategici per consolidare l’immagine e la riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia”. Sono le considerazioni espresse oggi a Trieste dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, in occasione dell’inaugurazione della 18esima edizione di Olio Capitale, la manifestazione dedicata all’olio extravergine di alta qualità. L’assessore ha partecipato al taglio del nastro al Generali convention center in Porto vecchio (presente anche l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti), visitato gli stand espositivi e portato il saluto istituzionale al convegno “Generazione olio: custodire il futuro”, dove si è discusso su come garantire continuità a un patrimonio di competenze, tradizioni e identità che rischia di disperdersi se non viene raccolto dai giovani di oggi.

“È un tema che riguarda non solo l’olivicoltura – ha osservato Bini -, ma ogni settore produttivo e turistico della nostra regione. I giovani che scelgono di tornare al territorio, di raccogliere un’eredità e di rinnovarla con competenze digitali, visione imprenditoriale e sensibilità contemporanea, sono la scommessa su cui il Friuli Venezia Giulia intende continuare a investire. Custodire e innovare non sono opposti: sono le due facce della stessa medaglia, e Olio Capitale lo dimostra ogni anno”. Soffermandosi sulla crescita del turismo in Friuli Venezia Giulia, con Trieste che nel 2025 ha superato per la prima volta nella sua storia il tetto dei 2 milioni di visitatori (+ 11,3% sul 2024), Bini ha evidenziato la capacità del territorio di trasformare l’enogastronomia in un motore trainante capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. “Siamo una regione che, oltre alle numerose bellezze paesaggistiche, può vantare eccellenze enogastronomiche a livello nazionale e internazionale di forte richiamo. L’olio rientra tra quei prodotti ricercati e unici che compongono questo meraviglioso mosaico”. Olio Capitale proseguirà fino a domenica 15 marzo con 230 espositori provenienti da 14 regioni italiane e dalla Croazia e la presenza di buyer da 13 Paesi. Accanto all’area espositiva, la fiera propone un programma ricco di degustazioni guidate, laboratori, seminari, talk show e incontri pensati per raccontare l’olio extravergine in tutte le sue sfumature.