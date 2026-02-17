  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 17 Febbraio 2026
Economia

Filiera del legno, il Friuli Venezia Giulia si allea con Trento

Sarà sfruttato da un lato l’ampia disponibilità di legname del Friuli Venezia Giulia, dall’altro il modello trentino di pianificazione
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un patto per trasformare il patrimonio boschivo in una risorsa sempre più strategica. A Trento è stato firmato il Protocollo d’intesa quinquennale tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento per rafforzare la gestione integrata della filiera foresta-legno.

L’intesa nasce per affrontare sfide comuni come cambiamenti climatici, eventi atmosferici estremi ed emergenze fitosanitarie, tra cui il bostrico, promuovendo una gestione forestale moderna ed equilibrata. Il protocollo mira a integrare i sistemi produttivi: da un lato l’ampia disponibilità di legname del Friuli Venezia Giulia, dall’altro il modello trentino di pianificazione e un tessuto imprenditoriale specializzato.

Tra le principali azioni previste figurano l’istituzione di un Tavolo tecnico bilaterale per coordinare le attività, lo sviluppo di progetti innovativi tra imprese boschive e segherie, investimenti tecnologici, sostegno alle certificazioni di qualità e iniziative culturali per diffondere la cultura forestale. Previsti anche progetti pilota, con monitoraggi periodici e possibilità di aggiornare l’accordo nei cinque anni di durata.

“Questo accordo -ha spiegato l’assessore regionale Stefano Zannier – rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare formazione, innovazione e valorizzazione delle competenze locali, assicurando alle nuove generazioni un settore sostenibile e competitivo”.

