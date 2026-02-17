Filiera del legno, il Friuli Venezia Giulia si allea con Trento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un patto per trasformare il patrimonio boschivo in una risorsa sempre più strategica. A Trento è stato firmato il Protocollo d’intesa quinquennale tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento per rafforzare la gestione integrata della filiera foresta-legno.

L’intesa nasce per affrontare sfide comuni come cambiamenti climatici, eventi atmosferici estremi ed emergenze fitosanitarie, tra cui il bostrico, promuovendo una gestione forestale moderna ed equilibrata. Il protocollo mira a integrare i sistemi produttivi: da un lato l’ampia disponibilità di legname del Friuli Venezia Giulia, dall’altro il modello trentino di pianificazione e un tessuto imprenditoriale specializzato.

Tra le principali azioni previste figurano l’istituzione di un Tavolo tecnico bilaterale per coordinare le attività, lo sviluppo di progetti innovativi tra imprese boschive e segherie, investimenti tecnologici, sostegno alle certificazioni di qualità e iniziative culturali per diffondere la cultura forestale. Previsti anche progetti pilota, con monitoraggi periodici e possibilità di aggiornare l’accordo nei cinque anni di durata.

“Questo accordo -ha spiegato l’assessore regionale Stefano Zannier – rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare formazione, innovazione e valorizzazione delle competenze locali, assicurando alle nuove generazioni un settore sostenibile e competitivo”.