Film Commission FVG: nel 2025 generati oltre 18 milioni di indotto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 278 giornate di lavorazione, 13.500 pernottamenti e 1.984 figuranti impiegati. Sono solo alcuni dei numeri generati nel 2025 dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission, che nel suo 25° anno di attività ha consolidato il ruolo del comparto audiovisivo come asset strategico per l’economia regionale. I dati sono stati presentati questa mattina a Udine insieme alle previsioni per il 2026.

Nel corso dell’anno sono state 75 le produzioni assistite tra film, serie, documentari, programmi tv e spot, di cui 21 finanziate, a cui si aggiungono 3 progetti sostenuti dal fondo GO Film. Un’attività che ha prodotto un indotto diretto e indiretto stimato in oltre 18 milioni di euro. A fronte di circa 2,5 milioni di euro di fondi regionali, la spesa diretta sul territorio ha raggiunto i 10,2 milioni, con il 30% destinato a tecnici e maestranze locali.

Ma il 2025 è stato anche l’anno del grande posizionamento internazionale, con il premio agli European Film Awards per Fiume o Morte! e l’arrivo di produzioni di primo piano come The Dog Stars di Ridley Scott, in uscita ad agosto 2026, che da solo ha generato quasi 3,4 milioni di euro di spesa diretta e un indotto complessivo di 6,1 milioni.

Novità del 2025 anche la prima operazione di product placement territoriale, con il vino Friulano inserito nel film Esprimi un desiderio. E lo sguardo è già al futuro: il 2026 si apre con le riprese della serie Memoriæ e, a fine febbraio, con L’ombra dei Manetti Bros tra Cave del Predil e Trieste. Cresce così la visibilità del Friuli Venezia Giulia, sempre più riconoscibile sul grande e piccolo schermo e attrattivo anche dal punto di vista turistico.