Finanze: crescono di oltre 500 mln risorse per bilancio 2025-27

“Questa manovra si caratterizza per un importante aumento delle risorse a disposizione, pari a oltre 500 milioni di euro, rispetto alle disponibilità della manovra dello scorso anno nonché per la maggiore stabilità dell’orizzonte programmatorio di medio periodo, assicurata dal recente accordo sul coordinamento della finanza pubblica siglato tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia”. Lo ha affermato l’assessore alle Finanze Barbara Zilli dopo la seduta odierna della Giunta regionale che ha approvato in via preliminare la manovra di bilancio per il triennio 2025-27. “Questo quadro finanziario favorevole ci dà la possibilità di soddisfare quattro importanti obiettivi. In primo luogo – ha precisato Zilli – riusciamo ad assicurare continuità alle politiche di spesa avviate da parte di ciascun assessore”.

“Possiamo inoltre potenziare i comparti che maggiormente risultano esposti a dinamiche incrementali in parte corrente. Questa riflessione – ha spiegato l’assessore – riguarda in particolare la spesa sociosanitaria, cui va la parte maggioritaria delle risorse disponibili, nonché un deciso rafforzamento rispetto alle risorse stanziate nella previsione 2024, e i trasferimenti correnti in favore degli enti locali. In questo caso, infatti, viene ulteriormente incrementato il Fondo unico comunale nonché diminuito il contributo alla finanza pubblica, in continuità con quanto già fatto nello scorso assestamento di bilancio”. “Con questa manovra siamo in grado di centrare un terzo obiettivo, quello di assicurare copertura finanziaria alle importanti iniziative assunte nel corso dell’esercizio 2024 che producono effetti in proiezione pluriennale. Tra questi – ha aggiunto l’esponente della Giunta Fedriga – è bene ricordare l’integrazione al reddito dei pensionati e le recenti iniziative agevolative in tema di Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia)”.

“Infine, proseguiamo nel percorso di rafforzamento della spesa di investimento in funzione di stimolo e supporto della crescita economica del territorio regionale. Una conferma in tal senso – ha rimarcato l’assessore – sono i 70 milioni di euro stanziati per gli incentivi all’acquisto e alla installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica e gli ulteriori che saranno previsti in altri settori strategici durante la fase di approvazione della manovra”. “Sarà comunque in sede di presentazione in Consiglio regionale del bilancio per il triennio 2025-2027 che – ha concluso Zilli – daremo i dettagli delle destinazioni di spesa”. L’iter di questo importante provvedimento prevede il passaggio al Cal giovedì 7 novembre e il giorno successivo l’approvazione definitiva da parte dell’Esecutivo regionale.