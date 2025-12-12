Finanze: Fedriga, patto con il Governo su ristori per minori entrate

“Un risultato importante, raggiunto in un’ottica di collaborazione tra Regioni a statuto speciale e Governo, in quanto ci è stato riconosciuto, attraverso un accordo pattizio, un conguaglio, che per il Friuli Venezia Giulia vale circa 37 milioni per i prossimi tre anni, per quanto riguarda le eventuali minori entrate dovute a misure nazionali attuate dal Governo per l’abbattimento dell’Irpef nella legge di bilancio dello Stato per il 2025”. Lo ha annunciato oggi – intervenendo in Consiglio regionale nell’ambito della discussione sulla manovra finanziaria 2026 – il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, esprimendo soddisfazione per l’intesa raggiunta tra il ministero dell’Economia e delle Finanze, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sul ristoro delle minori entrate derivanti dalle misure fiscali contenute nella legge di bilancio dello Stato numero 207 del dicembre 2024 per l’anno 2025.

“Il Governo – ha evidenziato Fedriga – in accordo con le Autonomie speciali, ha riconosciuto 250 milioni di euro complessivi a tutte le Autonomie speciali che saranno distribuiti nei prossimi tre anni. Ciò si traduce in quasi 37 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia. E’ fondamentale – ha ribadito il governatore – che si sia arrivati a questo risultato attraverso un accordo pattizio. Non è stata una decisione unilaterale del Governo, ma il frutto di un accordo con le Regioni e le Province autonome che è fondamentale per tutelare la nostra autonomia”. Sull’accordo è intervenuta anche l’assessore alle Finanze Barbara Zilli: “Con questa misura compensativa – ha evidenziato – lo Stato ci riconosce quasi 37 milioni di euro nel prossimo triennio per i minori gettiti conseguenti alla riforma sull’Irpef, si conferma ulteriormente la capacità della Regione con il suo Presidente di interloquire efficacemente con il Governo a difesa della propria autonomia finanziaria”. Il patto prevede un ristoro complessivo pari a 250 milioni di euro, suddivisi in 100 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028. Alla Regione Friuli Venezia Giulia spettano 36,7 milioni di euro nel triennio: 14,4 milioni nel 2026, 14,7 milioni nel 2027 e 7,6 milioni nel 2028. L’intesa stabilisce, inoltre, l’istituzione, per il 2026, di un tavolo tecnico di monitoraggio tra Mef e Regioni autonome, con il compito di valutare l’andamento delle entrate e verificare se le condizioni che hanno portato all’accordo saranno confermate.