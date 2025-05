Finanze: Pr Fesr 2021-2027 progetti modello per oltre 43 mln

“Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni più performanti a livello nazionale nell’attuazione del Programma regionale Fesr 2021-2027, dimostrando una capacità concreta di utilizzare in modo efficace le risorse europee per sostenere sviluppo del territorio, crescita economica, coesione sociale e occupazione. Ne sono testimonianza i sei progetti modello del Programma “Progetti Europa 27″, per un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro, che rappresentano la visione e la capacità di costruire insieme il futuro della nostra regione”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, questa mattina a Pordenone, intervenendo all’inizio della riunione del sesto Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr, dedicato agli investimenti a favore dell’occupazione e della crescita. Durante l’incontro, sono stati illustrati i dati aggiornati sull’attuazione del programma, che evidenziano una performance molto positiva della Regione. In particolare, sono state presentate le sei operazioni di importanza strategica individuate dal Programma denominato “Progetti Europa 27” (per un totale di oltre 43 milioni) e i progetti legati alla valutazione e alla comunicazione (investimenti per oltre un milione) che si sono sviluppati nell’ultimo anno. I sei progetti simbolo riguardano i diversi piani negoziali di ricerca e sviluppo – in collaborazione tra pubblico e privato – nell’ambito delle tecnologie marittime (per 5,3 milioni), il nuovo edificio scolastico a “emissioni zero” di Gorizia (19,5 milioni), la riqualificazione antisismica ed energetica di Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro (5,9 milioni), il progetto di rigenerazione di siti culturali per la cittadinanza attiva denominato AreaArea Dance Library (200mila euro), la riqualificazione della piazza Transalpina nei Comuni di Gorizia e Nova Gorica per Go!2025 (4,2 milioni) e le strategie di sviluppo locale delle Aree interne (8 milioni).

“Il successo di questi interventi – ha ribadito l’assessore – dimostra non solo la capacità della nostra Regione di intercettare e utilizzare efficacemente i fondi europei, ma anche la visione lungimirante con cui stiamo costruendo il futuro del Friuli Venezia Giulia. Continueremo su questa strada con determinazione, consapevoli che ogni euro investito deve generare valore per la comunità”. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo regionale – è rafforzare la competitività del Friuli Venezia Giulia e creare nuove opportunità occupazionali”. Zilli, dopo aver ringraziato i partecipanti ai progetti anche per le azioni intraprese nell’ultimo anno con ottimi risultati sul fronte dell’informazione, della comunicazione e della visibilità, ha voluto sottolineare come “questi risultati siano frutto di un lavoro di squadra tra Amministrazione regionale, partenariato economico-sociale e sistema delle autonomie locali. Una sinergia – ha assicurato l’assessore – che continueremo a coltivare per cogliere appieno le opportunità offerte dai fondi europei”.