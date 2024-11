Finanze: Zilli, Fvg modello con Irap e compartecipazione ai tributi

“Siamo una Regione a statuto speciale e questo, grazie al meccanismo virtuosamente conseguito delle compartecipazioni ai tributi erariali, comporta che l’Amministrazione, e a caduta i cittadini, abbiano un beneficio economico diretto dalla crescita economica del territorio. A sostegno di questo processo la Regione ha introdotto una serie di strumenti diretti a favore dello sviluppo, tra cui, oltre a tutta una serie di incentivi e contribuzioni, l’agevolazione sull’Irap che contraddistingue a livello nazionale il Friuli Venezia Giulia. A questo va correlata la crescita del Pil per il 2024 stimata allo 0,7 per cento, che rappresenta sullo scenario italiano ed europeo un dato più che incoraggiante”. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine del convengo ‘I campioni del private equity per le imprese di domani’ patrocinato da Friulia, la finanziaria della Regione presieduta da Federica Seganti, presente all’evento. Come ha spiegato l’esponente della Giunta, a favorire lo sviluppo economico del territorio concorre anche Friulia, che, oltre a intervenire attraverso il supporto economico alle aziende, svolge un ruolo anche di accompagnamento tecnico e manageriale.

Tra le performance regionali Zilli ha ricordato quella relativa al mercato del lavoro, con il tasso di occupazione proiettato ad aumentare dal 68,8% del 2023 al 69,8% del 2024, per continuare a crescere su livelli superiori al 70% nel successivo biennio di previsione. Nel 2024 il tasso di disoccupazione dovrebbe collocarsi su valori pari al 4,4% (dal 4,6% del 2023), il più basso dal 2011.