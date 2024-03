Finanze: Zilli, gran parte progetti Pnrr Isontino portati a termine

“Proficuo e costruttivo il confronto di oggi con il prefetto di Gorizia: abbiamo avuto modo di valutare insieme il buono stato di avanzamento dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il territorio dell’Isontino, sia per quanto attiene la rigenerazione urbana, sia per le altre progettualità, tutte di ampio respiro. Sui tre miliardi e 300 milioni di euro destinati all’intero Friuli Venezia Giulia (che ricomprendono sia il Pnrr che il Pnc-Piano complementare), quest’area della nostra regione ha ottenuto dal Pnrr una dotazione di 204 milioni di euro, di cui quasi 7 milioni per i progetti sulle piccole opere, di competenza prefettizia, a oggi completati per i due terzi”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, che questa mattina ha incontrato il prefetto Raffaele Ricciardi nella sede della Prefettura di Gorizia per fare il punto sullo stato di avanzamento di progetti e opere legati al Pnrr sul territorio goriziano. “Alle importanti risorse del Piano – ha aggiunto Zilli -, a favore della crescita e dello sviluppo della nostra regione, vanno aggiunte quelle ottenute attraverso l’Accordo di coesione sottoscritto di recente a Pordenone tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che nel territorio isontino saranno utilizzate per l’adeguamento sismico dell’Isis ‘Pertini’ a Monfalcone per oltre 600.000 euro, e per significativi interventi complementari volti a mitigare il rischio idrogeologico nelle zone di San Canziano d’Isonzo e Staranzano e lungo il Torre e l’Isonzo”, ha aggiunto Zilli.

Con il prefetto di Gorizia, l’assessore ha poi fatto il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità legate a Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025: “L’iter sta procedendo per il meglio in vista di questo importante appuntamento – ha rimarcato -. Abbiamo recentemente stanziato 2 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area dell’aeroporto di Gorizia dove si svolgeranno i grandi eventi. Siamo certi, anche grazie alla collaborazione stretta e proficua con il Prefetto, che ogni manifestazione si svolgerà in una cornice di piena sicurezza. Stiamo lavorando, inoltre, per individuare le migliori soluzioni per l’organizzazione degli eventi transfrontalieri su Piazza Transalpina, trovando le modalità più adatte per semplificare le procedure amministrative. Il nostro obiettivo è trasformare questa straordinaria manifestazione, per la quale l’Amministrazione regionale ha già garantito oltre 130 milioni di euro di risorse pubbliche, in un modello che potrà essere seguito da molti altri Paesi europei”.