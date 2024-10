Finanze: Zilli, Inps e Regione per il welfare sociale

“La presentazione del Rapporto sociale di Inps Friuli Venezia Giulia 2023 è stata l’occasione per continuare a rafforzare questa collaborazione virtuosa con particolare attenzione alle tematiche d’attualità con le quali ci confrontiamo quotidianamente nella ricerca comune di soluzioni percorribili per arginare le criticità nel medio e lungo termine, così da rendere il nostro territorio un luogo dove si possa vivere sempre meglio”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, a margine della presentazione del Rendiconto sociale Inps Friuli Venezia Giulia 2023, illustrazione tenutasi stamani a Trieste, alla presenza del direttore regionale Inps Fvg, Mauro Saviano, del presidente del Comitato regionale Inps, Fabio Nemaz, alla quale sono seguiti una tavola rotonda incentrata sul tema “Valore Pubblico, valore Inps”, e l’intervento conclusivo del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps, Roberto Ghiselli.

“Uno degli impegni presi dalla Giunta è di rafforzare il welfare sociale, per contribuire in maniera fattiva a un cambio migliorativo anche sotto il profilo demografico del Friuli Venezia Giulia. I dati relativi all’occupazione, inoltre, raccontano da soli della bontà delle politiche del lavoro che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni, con un indice di disoccupazione tra i più bassi d’Italia, per la parte femminile secondo solo alla Provincia di Trento” ha fatto notare l’esponente dell’Esecutivo.

Zilli ha ricordato poi la nuova misura approvata nell’assestamento di luglio, dal valore di 45 milioni di euro nel triennio, indirizzata ai pensionati del Friuli Venezia Giulia sotto la soglia di 15mila euro di Isee: “Abbiamo ritenuto importante con questo strumento per stare al fianco concretamente di chi, durante il periodo della propria vita attiva, ha dato tanto al nostro tessuto economico e sociale e oggi si trova in una situazione di difficoltà”.