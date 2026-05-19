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Finanze: Zilli, Polo tecnologico Andrea Galvani chiude in utile

La società di Pordenone presenta un risultato positivo di 125.279 euro
Redazione
Autore: Redazione

“Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani di Pordenone rappresenta una realtà significativa del sistema regionale dell’innovazione. La Regione, socia al 33,09 per cento, segue l’evoluzione della società valorizzando il ruolo svolto a favore del territorio”. Lo afferma l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in relazione all’assemblea ordinaria dei soci della società consortile per azioni, convocata oggi in seconda convocazione, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il rinnovo delle cariche sociali e la nomina del revisore legale. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità. “Il bilancio 2025 si chiude con un utile di 125.279 euro, un risultato positivo che conferma la capacità della società di generare valore. La destinazione proposta prevede il 5 per cento a riserva legale e la parte restante a riserva straordinaria”. Nel corso dell’esercizio il valore della produzione ha raggiunto 4.970.790 euro, a fronte di costi della produzione pari a 4.807.250 euro. La differenza tra valore e costi della produzione è positiva per 163.540 euro. Il patrimonio netto ammonta a 1.603.739 euro. “Il voto favorevole espresso dalla Regione si inserisce in un percorso di responsabilità verso una società a prevalente capitale privato, nella quale la partecipazione regionale conserva un valore strategico per il territorio pordenonese e per il sistema dell’innovazione del Friuli Venezia Giulia”. L’assemblea ha inoltre rinnovato il collegio sindacale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2028.

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