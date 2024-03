La giunta Fedriga stanzia 15 milioni di euro per le Ater regionali

Ammonta a 15 milioni di euro lo stanziamento della giunta Fedriga a favore delle Ater regionali. La ripartizione, voluta dall’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante, prevede la fetta più grossa per l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Trieste, a cui andranno 6.552.242 euro, mentre a Udine arriveranno 4.073.832 euro. Seguono i 2.255.754 euro a favore di Ater Pordenone e i 2.118.172 euro per l’azienda di Gorizia.

“Si tratta – commenta Amirante – di risorse per interventi volti all’efficientamento energetico e al miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio esistente che incrementano anche la capacità di risposta delle Ater. La stretta sinergia fra queste ultime e la Regione sta portando, infatti, anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, ad un continuo lavoro di rigenerazione del proprio patrimonio immobiliare edilizio a favore di modelli di edilizia contemporanei, per nulla energivori, a zero impatto sull’ambiente e con la possibilità – conclude l’assessore – di accrescere il numero degli alloggi a disposizione per dare risposte alle tante istanze che provengono dal territorio”.

Sono tre i parametri alla base delle scelte effettuate nella ripartizione dalla Regione: numero di

alloggi, fabbisogno abitativo e minori introiti da canoni.