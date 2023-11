Finanziaria 2024, si attende la conta dei danni del maltempo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una bocciatura da parte della opposizioni su scuola, sanità e ambiente. Una norma che consentirà al Friuli Venezia Giulia di essere attrattivo. La legge di bilancio 2024 ha concluso il percorso nelle commissioni del Consiglio regionale e dal 12 al 15 arriverà in aula per l’approvazione definitiva. In realtà in questo periodo, come da tradizioni, potrebbero arrivare ulteriori emendamenti da parte della giunta che sta attendendo il conto dei danni del maltempo per poi poter liberare ulteriori fondi.