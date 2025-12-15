Finanziaria regionale, Fratelli d’Italia: fondi per imprese, welfare e territori

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia ha presentato oggi a Udine, presso il palazzo della Regione, le misure della Finanziaria regionale 2026, frutto di un lavoro politico che mette al centro innovazione, inclusione sociale e valorizzazione dell’identità del Friuli Venezia Giulia e ponendo particolare attenzione sull’investimento strategico dedicato all’Intelligenza Artificiale, considerata una leva decisiva per la competitività e lo sviluppo del sistema economico della regione.

Ad aprire gli interventi è stato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’on. Walter Rizzetto, che ha evidenziato il valore politico e strategico della scelta di investire sull’Intelligenza Artificiale come strumento di crescita e modernizzazione.

“È una scelta lungimirante che rafforza lo sviluppo e la competitività del sistema regionale, puntando sull’innovazione come leva di crescita concreta. L’investimento consente di accompagnare imprese e professionisti nella transizione tecnologica, mettendo a disposizione strumenti adeguati per affrontare le trasformazioni in atto. Il Friuli Venezia Giulia sceglie di guidare il cambiamento, non di subirlo”, ha dichiarato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in FVG Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro alla Camera dei deputati.

Il consigliere regionale Igor Treleani ha illustrato nel dettaglio la misura cardine della manovra in tema di innovazione, ovvero lo stanziamento di 1 milione di euro per favorire l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei processi produttivi di micro e piccole imprese e liberi professionisti. L’intervento prevede contributi fino al 75% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 10.000 euro, includendo anche la formazione del personale.

“L’Intelligenza Artificiale – ha dichiarato Treleani – non deve essere un privilegio per pochi, ma un’opportunità concreta e diffusa per chi lavora ogni giorno sul territorio, in grado di migliorare efficienza, competitività e qualità del lavoro».

A seguire ha preso la parola il consigliere regionale Stefano Balloch, che ha presentato le misure dedicate all’inclusione delle persone sorde e all’abbattimento delle barriere comunicative. In particolare, Balloch ha illustrato lo stanziamento di 130.000 euro per il rafforzamento dei servizi in Lingua dei Segni Italiana (LIS), destinati alle sezioni provinciali dell’ENS, garantendo continuità ai progetti già attivati. È stato inoltre richiamato l’ordine del giorno per l’introduzione dei sistemi “Speak See” nelle strutture turistiche e culturali regionali, dispositivi in grado di trascrivere in tempo reale le conversazioni.

«L’inclusione – ha affermato Balloch – si costruisce con scelte concrete che restituiscono diritti, autonomia e piena partecipazione alla vita sociale e culturale”.

Successivamente è intervenuto il consigliere regionale Markus Maurmair, che ha illustrato le misure dedicate alla valorizzazione dei territori, del patrimonio culturale e delle aree montane. In particolare, Maurmair ha evidenziato lo stanziamento di 130.000 euro a sostegno dei Borghi più belli d’Italia, sottolineando il ruolo strategico di questi luoghi per il turismo diffuso e il contrasto allo spopolamento. Nel suo intervento ha inoltre ricordato lo stanziamento di 50.000 euro per gli scavi archeologici alpini, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle testimonianze storiche delle zone montane del Friuli Venezia Giulia.

“Investire sui borghi e sulla storia dei nostri territori – ha dichiarato – significa rafforzarne l’identità e creare sviluppo sostenibile”.

A concludere la conferenza stampa è stato il capogruppo Claudio Giacomelli, che ha richiamato l’attenzione sul tema dell’Intelligenza Artificiale, ribadendo il valore politico e strategico di una misura che rende il Friuli Venezia Giulia una delle prime regioni italiane a sostenere in modo strutturato l’adozione dell’IA da parte di imprese e professionisti. Giacomelli ha sottolineato come l’investimento sull’Intelligenza Artificiale rappresenti una scelta di futuro, capace di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale e sostenere crescita, innovazione e occupazione qualificata.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha infine ribadito come la Finanziaria 2026 rappresenti una manovra concreta e coerente, in grado di offrire risposte reali ai cittadini e ai territori del Friuli Venezia Giulia, unendo sviluppo economico, inclusione e identità.