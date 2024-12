Finanziaria, via alla maratona in consiglio regionale

E’ partita la maratona in consiglio regionale per approvare la finanziaria da 6 miliardi e 300 milioni di euro. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Severino Bertoli, ex consigliere regionale scomparso a fine novembre a 85 anni. Il documento che verrà votato e discusso in aula fino a venerdì prevede centinaia di emendamenti. Per la maggioranza un tesoro che darà nuova linfa al Friuli Venezia Giulia in tutti i settori, soprattutto alla sanità a cui è destinata metà della posta.

I relatori di maggioranza Mauro Di Bert, della Lista Fedriga, Andrea Cabibbo di Forza Italia, Antonio Calligaris della Lega e Alessandro basso di Fratelli d’Italia hanno affermato che la manovra finanziaria per il 2025 “punta a dare continuità alle politiche di spesa dei singoli assessorati, di fatto rafforzandoli tutti”. I relatori di minoranza, Andrea Carli del Pd, Massimo Moretuzzo del patto per l’Autonomia e Fuio Honsell di Open Fvg riconoscono le ingenti risorse ma hanno lamentato poca lungimiranza strategica. Risorse che saranno distribuite in modo equo? Questa la domanda principale che arriva dalle opposizioni, e che ha aperto la discussione per bocca di Marco Putto della Civica Fvg. Roberto Novelli di Forza Italia ha replicato che la crescita della regione è evidente e le risorse lo testimoniano. Dal Pd, Francesco Martines ha chiesto di non finanziare opere inutili e manifestato preoccupazione per un Pil che cresce troppo poco. Una manovra – la replica di Diego Bernardis della Lista Fedriga – che dimostra ancora una volta di essere vicina ai cittadini.

In mattinata approvate a larga maggioranza anche le spese del Consiglio regionale, fisate in 23,5 milioni di euro per il 2025.Tra le voci più importanti, relazionate dal consigliere Simone Polesello, 8 milioni per i vitalizi e 6 milioni per le cariche dei consiglieri, 3 per la promozione del territorio.