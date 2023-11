Fincantieri: 86 navi in portafoglio, valgono 22,2 miliardi di euro

Sono 86 le navi in portafoglio alla Fincantieri in consegna fino al 2030 per un valore di 22,2 miliardi di euro: è uno dei dati che si ricava dal bilancio del colosso navalmeccanico, approvato ieri dal consiglio di amministrazione, riunito a Roma.

I conti al terzo trimestre 2023 segnano l’Ebitda a 276 milioni (+60% rispetto allo stesso periodo del 2022); l’Ebitda margin al 5,1% (3,2%); ricavi a 5.383 milioni (+1,3%) e una posizione finanziaria netta negativa per 2.705 milioni.

Sono stati inoltre acquisiti ordini per 4 miliardi di euro (3,3 miliardi nei primi nove mesi del 2022), grazie a un forte contributo del settore della difesa e del Wind Offshore. Nello stesso periodo è cresciuto il settore Offshore (ordini +64%) ed è stata rafforzata nel comparto subacquea la collaborazione con Leonardo. Infine, è stata varata una nuova linea di credito “Sustainability linked” da 800 milioni garantita al 70 per cento da Sace a rafforzamento dell’assetto finanziario del gruppo.

Fincantieri sottolinea che i risultati dei primi nove mesi confermano la guidance 2023 e che la posizione finanziaria netta (2.705 milioni; erano 2.531 al 31 dicembre 2022) è in linea con l’andamento dei fabbisogni operativi e di investimento del periodo.

Il carico di lavoro complessivo è di 32,6 miliardi (circa 4,4 volte i ricavi del 2022), diviso in Backlog, a 22,2 miliardi (23,8 miliardi al 31 dicembre 2022) e Soft backlog (opzioni contrattuali, lettere di intenti, commesse in corso di negoziazione avanzata) per 10,4 miliardi (10,5 miliardi al 31 dicembre 2022).

Per il settore cruise, in ottobre è stato finalizzato un ordine per due navi a idrogeno per MSC Explora Journeys di MSC e il contratto con la Regione Sicilia per la costruzione di un nuovo traghetto Ropax a propulsione ibrida (diesel e gas naturale liquefatto).

Nell’ambito militare, è stato acquisito a giugno un ordine per la quarta unità del programma Constellation (FFG-62) per la US Navy; sono stati inoltre sottoscritti nel terzo trimestre contratti per il terzo sottomarino del programma U212NFS (Near Future Submarine) per la Marina Militare italiana; tre OPV (Offshore Patrol Vessel) per la stessa Marina, più altri tre in opzione, assegnati alla joint-venture con Leonardo Orizzonte Sistemi Navali. Naviris (la joint venture al 50% di Fincantieri e Naval Group) ed eurosam (consorzio formato da MBDA e Thales) dovranno ammodernare (mid-life upgrade) le fregate classe Horizon italiane e francesi.

Nell’offshore in ottobre è stato firmato un ordine per progettazione e costruzione di due CSOV ibridi (e due in opzione). Infine, è stato firmato un accordo tra Fincantieri e RINA per uno studio di fattibilità per la propulsione navale nucleare, e sottoscritto con i sindacati un accordo sul nuovo modello organizzativo che ha come primo importante obiettivo l’applicazione dello smart working.