Fincantieri accelera al 2030: ricavi a 12,5 miliardi e utile quintuplicato

Fincantieri alza l’asticella e guarda al 2030 con obiettivi ambiziosi di crescita e rafforzamento finanziario. Al Capital Markets Day 2026 l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero ha presentato il Piano Industriale 2026-2030 “F4 – Fast Forward Further Future”, che prevede ricavi a circa 12,5 miliardi di euro entro fine periodo, in aumento del 40% rispetto al 2025, con una crescita media annua dell’8%. L’Ebitda è atteso a 1,25 miliardi (+90%) con un margine intorno al 10%, mentre l’utile netto dovrebbe raggiungere i 500 milioni.

Il gruppo punta su una solida visibilità del business, sostenuta da un carico di lavoro complessivo di circa 60 miliardi con consegne fino al 2036, e stima oltre 50 miliardi di nuovi ordini nel quinquennio, con la Difesa già driver dal 2026. A fine Piano il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda è previsto intorno a 1 volta, segnando un deleveraging strutturale.

«Con il Piano 2026-2030 compiamo un ulteriore deciso passo in avanti nella nostra traiettoria di crescita, sostenuti da un carico di lavoro record e da una strategia che combina aumento della capacità produttiva e disciplina finanziaria», ha dichiarato Folgiero. «Prevediamo una crescita media annua dei ricavi dell’8% e un utile netto di circa 500 milioni nel 2030, con una struttura finanziaria sempre più solida e una significativa generazione di cassa in grado di autofinanziare gli investimenti».

La strategia si fonda su quattro pilastri: incremento della capacità produttiva, aumento della produttività, rafforzamento dei progetti strategici e crescita nelle adiacenze. In Italia è previsto il raddoppio della capacità nei cantieri dedicati alla Difesa, mentre a livello globale il sistema produttivo sarà riorganizzato con il rafforzamento della Romania per le sezioni cruise e del Vietnam per l’Offshore. Forte spinta anche al segmento Underwater e alle soluzioni ad alto valore tecnologico.

Gli investimenti, pari a 1,9 miliardi tra il 2026 e il 2030, saranno interamente autofinanziati. Per il 2025 Fincantieri rivede al rialzo il margine Ebitda al 7,4% e aggiorna l’utile netto a 110 milioni, confermando ricavi intorno ai 9 miliardi e un backlog complessivo di circa 60 miliardi.