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Fincantieri aggiorna le PPA al Full Combat System

Accordo da 62 milioni per portare tutte le unità alla configurazione operativa più avanzata, con nuove capacità anche nella difesa cyber
Redazione
Autore: Redazione

È stata firmata l’Integrazione contrattuale al contratto del programma PPA – Multipurpose Combat Ship, finalizzata all’upgrade delle unità della classe PPA alla configurazione Full Combat System.

L’Accordo è stato sottoscritto dal Direttore di OCCAR-EA e da Fulvio Palermo, Responsabile Project Management della Direzione Navi Militari di Fincantieri, in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Fincantieri e Leonardo.

L’intesa prevede l’esecuzione delle attività di adeguamento necessarie per consentire l’upgrade delle unità classe PPA dalle configurazioni Light e Light Plus alla configurazione Full Combat System, oltre all’introduzione di capacità avanzate nel dominio della difesa cyber. Per la quota di competenza di Fincantieri, il valore complessivo delle attività è pari a circa 62 milioni di euro.

Gli interventi, coordinati da Fincantieri, riguarderanno sia le unità già consegnate sia quelle attualmente in fase di costruzione e allestimento, assicurando l’allineamento dell’intera classe PPA alla configurazione operativa più avanzata.

Il programma PPA – Multipurpose Combat Ship rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile, progettata secondo un approccio “fitted for” che consente l’integrazione progressiva di capacità operative. Le unità sono in grado di svolgere un ampio spettro di missioni, dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare fino a compiti di combattimento, grazie a un sistema di combattimento scalabile che evolve dalle configurazioni più leggere a quella completa.

Con questa iniziativa, Fincantieri rafforza il proprio ruolo nel programma PPA, confermando il posizionamento del Gruppo nello sviluppo e nell’upgrade di piattaforme navali complesse ad alto contenuto tecnologico, in linea con le esigenze operative della Marina Militare.

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