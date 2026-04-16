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Fincantieri, commessa da 2 miliardi per tre navi a Monfalcone

Le unità saranno consegnate nel 2035, 2038 e 2039
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre nuove gigantesche navi da crociera saranno costruite dalla Fincantieri negli stabilimenti di Monfalcone per la Princess Cruises.

L’accordo siglato dai due colossi del mare ha un valore superiore ai due miliardi di euro ed è stato ufficializzato in occasione del Seatrade Cruise Global, attualmente in corso a Miami.

Ciascuna delle tre nuove navi, tutte della classe Voyager, avrà una stazza lorda di circa 183.000 tonnellate, potrà ospitare circa 4.700 passeggeri e sarà alimentata a gas naturale liquefatto, la più avanzata tecnologia di combustibile attualmente disponibile su scala industriale.

Le unità saranno consegnate nel 2035, 2038 e 2039.

”Questo nuovo accordo con Princess Cruises – ha detto Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri – rafforza ulteriormente una partnership di lungo corso. Le nuove commesse garantiscono una solida visibilità del carico di lavoro per i nostri cantieri, in particolare quello di Monfalcone, fino al 2039 e sostengono uno sviluppo ottimale e coerente del business crocieristico, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2026–2030″.

Fincantieri ha recentemente costruito per Princess Cruises due navi della classe “Sphere” sempre nel cantiere di Monfalcone: Sun Princess, consegnata nel 2024, e Star Princess nel 2025.

Questo nuovo ordine rafforza ulteriormente una collaborazione che, negli ultimi 35 anni, ha già portato alla realizzazione di 21 navi per il brand Princess Cruises in questo stabilimento.

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