Fincantieri consegna l’ultima unità anfibia costruita per la Marina del Qatar

Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la consegna di “Al Fulk”, l’unità anfibia (LPD – Landing Platform Dock) commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale. Si tratta dell’ultima unità costruita per la Marina del Qatar, oltre alle quattro corvette della classe “Al Zubarah” e i due pattugliatori (OPV – Offshore Patrol Vessel) della classe “Musherib”, già consegnate al Paese.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore della Marina del Qatar, Staff Major General Abdulla Bin Hassan Al Sulaiti e il Direttore del Personale della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Andrea Gueglio, accolti dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero e dal Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Dario Deste.

L’unità LPD, costruita negli stabilimenti Fincantieri di Palermo e Muggiano, è progettata in accordo al regolamento RINAMIL (regolamento per la classificazione delle navi militari) per garantire collegamenti terra-aria-marini estremamente efficienti. Altamente flessibile, è in grado di svolgere diversi tipi di compiti, dagli interventi umanitari, a missioni AAW/ASuW e supporto delle forze armate e alle operazioni di terra.

La nave ha una lunghezza di circa 143 metri, una larghezza di 21,5 metri e può ospitare circa 550 persone a bordo. “Al Fulk” è dotata di un ampio ponte di volo in grado di ospitare elicotteri NH90, un garage con due rampe carrabili ed un bacino interno allagabile in grado di accogliere mezzi da sbarco.