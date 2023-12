Fincantieri, contratto da 230 milioni con Prysmian Group

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una nave posacavi per Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Il valore del contratto è nell’ordine di 230 milioni di euro.

Si tratta della terza nave posacavi che Vard costruirà per Prysmian Group dopo la “Monna Lisa”, che Vard sta realizzando, e la “Leonardo da Vinci”, consegnata nel 2021. L’unità andrà a consolidare la più grande flotta del settore.

La nave posacavi sarà l’evoluzione della classe della “Monna Lisa”. Con una lunghezza di circa 185 m e una larghezza di circa 34 m, la nuova nave sarà dotata di soluzioni avanzate per l’installazione dei cavi, quali tre piattaforme rotanti per una capacità totale di 19.000 tonnellate, che la rendono tra le posacavi con la più elevata capacità di carico del mercato e che permettono di ridurre i tempi di trasporto dalla fabbrica al sito, migliorando quindi l’efficienza complessiva di progetto.

La forza di traino, superiore a 180 tonnellate, permetterà di eseguire operazioni di installazione complesse effettuando simultaneamente la posa e l’interro dei cavi (fino a 4 cavi) utilizzando diversi aratri, per un’ottimizzazione senza pari delle operazioni offshore. La nave sarà dotata di sistemi all’avanguardia per il posizionamento dinamico DP3 e la tenuta in mare e sarà consegnata nel Q4 del 2026.

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha commentato: “Quest’ordine rafforza la nostra partnership tecnologica con Prysmian: si tratta della terza unità che realizziamo per questo prestigioso cliente dopo la “Leonardo da Vinci” e la “Monna Lisa”. Un ulteriore importante segnale del ruolo di primo piano che Fincantieri sta giocando nel mercato offshore”.