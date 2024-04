Fincantieri e Nidec Monfalcone: UILTUCS proclama lo stato di agitazione dal 22 aprile

Impossibile comunicare con la controparte, per questo UILTUCS FVG, con una nota, annuncia la proclamazione dello stato di agitazione per gli appalti ”Stabilimenti Fincantieri di Monfalcone” e “Nidec Spa diMonfalcone” dal 22 aprile 2024, avvertendo che “non sarà garantita dunque alcuna prestazione supplementare/straordinaria, o comunque in difformità da quanto contrattualizzato alle lavoratrici in oggetto”.

Senza seguito i numerosi tentativi da parte sindacale di trovare un accordo “per la corretta applicazione del CCNL per i propri dipendenti nonché per l’adeguamento del monte ore per i dipendenti degli appalti “Stabilimenti Fincantieri di Monfalcone” e “Nidec Spa di Monfalcone”: l’azienda si è resa irreperibile e non ha più dato seguito ai solleciti d’incontro successivi a ottobre 2023. Nello specifico segnala che attualmente l’azienda, facente parte del consorzio “PF Group” applica ai propri dipendenti il CCNL “SAFI – Servizi Ausiliari e Fiduciari Integrati”, CCNL non più in vigore poiché disdettato a ottobre 2022 e inserito dal CNEL tra i CCNL non più in vigore, in quanto confluito nel più ampio e unitario rinnovo contrattuale del CCNL “Vigilanza privata”.

Già in passato la UILTUCS FVG aveva segnalato come non fosse corretto applicare ai dipendenti un CCNL previsto per i servizi fiduciari e di vigilanza privata che non ha nulla a che fare con le mansioni effettivamente svolte all’interno dei cantieri, afferenti a servizi di pulizia industriale, civile, logistica conduzione di mezzi ad uso industriale (muletti, ragni, camion, etc..) o addirittura di produzione industriale come i servizi che Familia srl svolge presso l’appalto “Nidec Spa di Monfalcone”. Il CCNL applicato nondisciplina queste mansioni e ciò porta i lavoratori a non essere correttamente inquadrati con la conseguente riduzione della retribuzione che gli spetterebbe, in quanto i CCNL di settore prevedono minimi tabellari più alti.

Familia Srl non dando seguito al rinnovo contrattuale e continuando ad applicare un contratto non più in vigore e che non prevede più aumenti contrattuali sine die, porta avanti una politica di contrattazione individuale gestita in maniera padronale e del tutto discriminatoria con la concessione unilaterale di buoni pasto, indennità una tantum, ovviamente legati alla maggior disponibilità extra contrattuale dei dipendenti che consentono lo spostamento dei propri turni di lavoro o flessibilità indiscriminata. Emblematici i casi di alcuni lavoratori che si sono visti proporre una “indennità di turno” legata allo spostamento del proprio orario di lavoro in un turno comprensivo di “supplementari preordinati” o di altri lavoratori a cui è stata offerta una “indennità di stabilità” legata alla permanenza del contratto che verrebbe recuperata retroattivamente in caso di dimissioni. E’ quasi incredibile, ma purtroppo corrisponde ad una triste realtà, che nei contratti individuali dei lavoratori venga imposto il recupero del “Ticket Naspi” in caso di cessazione del contratto o il recupero de costi di formazione obbligatoria sostenuta dall’azienda per formare i propri lavoratori”.

Una situazione, un “metodo di contrattazione unilaterale, disequilibrato, discriminatorio e ricattatorio” che “non è assolutamente accettabile. A ciò si aggiunge il fatto che Familia srl è solita contrattualizzare i propri dipendenti con un contratto part- time a fronte di una prestazione lavorativa a tempo pieno organizzata, stabile e continuata, con la conseguenza che i lavoratori in ogni caso di assenza per malattia, infortunio, ferie, permessi perdono una parte della loro retribuzione ordinaria.

La UILTUCS FVG aveva più volte sollecitato l’azienda ad instaurare una trattativa che prevedesse, anche in più passaggi, il passaggio ad un altro CCNL adeguato o comunque una integrazione collettiva e stabile della retribuzione commisurata alle effettive mansioni svolte dai dipendenti.

L’assenza del riscontro alle ultime comunicazioni da la misura del tenore delle relazioni sindacali e della posizione che l’azienda intende assumere in questa vertenza: