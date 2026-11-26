Nove mesi dedicati alla formazione in aula e poi sul campo. Fincantieri ha lanciato Project Search in collaborazione con la Regione, Asugi e la cooperativa oltre sedia che consentirà a un gruppo di 10 giovani con disabilità intellettiva di trovare una opportunità professionale. Luciano Sale, Direttore delle Risorse umane del gruppo della cantieristica ha spiegato che «Vogliamo mettere a disposizione il nostro contesto aziendale per accompagnare giovani con disabilità in un percorso di formazione ed esperienza professionale, contribuendo a svilupparne le competenze e a favorirne l’occupabilità».

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha specificato che «Garantire una buona occupazione significa affiancare le imprese con percorsi personalizzati, trasformando l’inserimento lavorativo di persone con disabilità da mero obbligo di legge a risorsa per l’intera comunità».