Fincantieri e Teijin, accordo sui compositi navali

Fincantieri e Teijin Automotive Technologies hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per avviare una collaborazione dedicata allo sviluppo ingegneristico di paratie non strutturali in materiali compositi destinate ad applicazioni navali.

L’accordo prevede che Teijin Automotive Technologies guidi le attività di progettazione e industrializzazione, con il supporto di Fincantieri, con l’obiettivo di introdurre soluzioni innovative in grado di migliorare le prestazioni delle unità navali attraverso la riduzione dei pesi e una maggiore integrazione funzionale, nel rispetto dei requisiti operativi e di sicurezza più elevati.

Le paratie saranno realizzate utilizzando un materiale composito brevettato da Aeronautical Service, certificato come “non combustibile”, caratteristica essenziale per l’impiego a bordo delle navi.

Fincantieri ricorda inoltre la collaborazione già in corso con Aeronautical Service per favorire l’adozione su larga scala di materiali compositi a base di carbonio e tecnologie avanzate, sia nella cantieristica civile sia in quella militare.