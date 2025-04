Fincantieri e Thyssenkrupp Marine Systems insieme nelle Filippine per il progetto sottomarini

Fincantieri e thyssenkrupp Marine Systems hanno firmato un Accordo di Collaborazione Industriale nell’ambito di una più ampia partnership strategica volta a fornire alla Marina delle Filippine soluzioni avanzate nel settore sottomarino.

Nell’ambito dell’iniziativa di modernizzazione militare Horizon III, la Marina filippina mira a rafforzare la propria difesa dell’arcipelago attraverso l’acquisizione di sistemi d’arma all’avanguardia. In particolare, l’introduzione di sottomarini rappresenterebbe un punto di svolta nella protezione delle acque territoriali, soprattutto nel Mar Cinese Meridionale.

La collaborazione tra thyssenkrupp Marine Systems e Fincantieri unisce le rispettive competenze e tecnologie all’avanguardia per offrire la soluzione più efficiente e competitiva per i sottomarini della classe U212 NFS, che Fincantieri sta attualmente costruendo in Italia nei propri cantieri per la Marina Militare. La partnership ha inoltre l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture locali e ampliare le capacità operative della flotta della Marina delle Filippine.

La cooperazione tra le Marine italiana e tedesca sui sottomarini U212A risale al 1996. Sulla base di questa partnership di lunga data, Fincantieri e thyssenkrupp Marine Systems hanno esteso la loro collaborazione per includere anche potenziali progetti congiunti di export.

L’U212 NFS è un’evoluzione del sottomarino U212A di classe HDW, caratterizzato da una segnatura acustica, magnetica e visiva estremamente ridotta, che lo rendono eccezionalmente stealth. Rispetta i più alti standard qualitativi e i requisiti normativi più rigorosi, con thyssenkrupp Marine Systems che fornisce tecnologie chiave e componenti essenziali.

La Marina delle Filippine otterrebbe un vantaggio strategico significativo grazie alla tecnologia Air Independent Propulsion (AIP), introdotta per la prima volta sull’U212A e ora integrata nell’U212 NFS. Inoltre, l’uso dell’acciaio amagnetico Amanox, unito ad altre caratteristiche tecniche chiave e a nuove tecnologie stealth, rende l’U212 NFS virtualmente non rintracciabile.

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha detto: “Forte di una ultradecennale esperienza nella costruzione di sottomarini, Fincantieri ha sviluppato una solida competenza nella fornitura di soluzioni navali ad alte prestazioni. Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nella promozione della nostra strategia internazionale, facendo leva sulle tecnologie all’avanguardia di ultima generazione e sulle qualità che contraddistinguono Italia e Germania”.

Oliver Burkhard, CEO di thyssenkrupp Marine Systems, ha commentato: “Sulla base della nostra proficua collaborazione nel programma dei sottomarini italiani, questo accordo di collaborazione industriale costituisce un eccellente punto di partenza per ulteriori progetti comuni nel settore subacqueo”.

Un elemento distintivo dell’offerta dell’U212 NFS è il supporto operativo garantito dalla Marina Militare italiana, che assicurerà alla Marina filippina un livello di addestramento, dottrina e logistica senza precedenti. Il pacchetto include anche attività formative specialistiche di tipo industriale e operativo, consentendo alla Marina filippina di dotarsi rapidamente di equipaggi ben strutturati e altamente qualificati.

Inoltre, nell’ambito del “Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act” delle Filippine, la partnership supporterà la Marina filippina nello sviluppo di una nuova base navale. Ciò sarà reso possibile grazie al know-how progettuale di thyssenkrupp Marine Systems e Fincantieri grazie alla pluridecennale esperienza nella cantieristica navale e alla lunga collaborazione con marine militari di tutto il mondo.