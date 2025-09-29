  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Settembre 2025
Economia

Fincantieri e Tui Cruises firmano un contratto per due nuove navi da crociera

Le unità saranno consegnate rispettivamente nel 2031 e nel 2032
Redazione
Autore: Redazione

Fincantieri e TUI Cruises (joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises Ltd) hanno firmato oggi un contratto per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera. Questo ordine sostituisce il Memorandum of Agreement (MoA) siglato nel marzo 2025 con TUI AG per la costruzione di due navi destinate al brand Marella Cruises. 

Le unità, che saranno consegnate rispettivamente nel 2031 e nel 2032, saranno gemelle di “Mein Schiff Relax” e “Mein Schiff Flow” – parte della classe InTUItion – e saranno alimentate da motori dual-fuel (LNG e MGO). Con una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, le nuove navi saranno più grandi rispetto a quelle inizialmente previste nella configurazione per Marella Cruises e saranno costruite secondo i più recenti standard ambientali.

Il valore dell’ordine, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è superiore a quello previsto dal MoA iniziale per il brand Marella Cruises, pur rimanendo entro la soglia comunicata il 31 marzo 2025.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con il brand TUI Cruises, rafforzando ulteriormente il nostro rapporto sia con TUI che con Royal Caribbean. Questo contratto conferma la fiducia costruita nel tempo e la collaborazione di successo già avviata con le prime due navi della classe InTUItion. Conferma inoltre la capacità di Fincantieri di supportare la crescita della flotta dei principali operatori crocieristici mondiali, combinando innovazione, sostenibilità ed eccellenza della cantieristica italiana.

