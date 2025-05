Fincantieri, Folgiero confermato Amministratore Delegato

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) che si è riunito oggi ha nominato il Dott. Pierroberto Folgiero quale Amministratore Delegato, confermandolo Direttore Generale della Società, e ha deliberato l’attribuzione delle relative deleghe ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente, Dott. Biagio Mazzotta, sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

All’Amministratore Delegato, Dott. Pierroberto Folgiero, sono state conferite ampie deleghe in materia di gestione ordinaria e straordinaria della Società e per la presentazione al Consiglio dei piani industriali e dei budget annuali.

È stato inoltre deciso che il Presidente e l’Amministratore Delegato concorrano alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della Società.

Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dagli interessati in sede di candidatura, ha inoltre verificato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi tenuto conto anche degli orientamenti adottati al riguardo dalla Società e confermati dall’odierno Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, cui la Società aderisce, in capo agli Amministratori Paolo Amato, Gianfranco Battisti, Sara Carrer, Mariachiara Geronazzo, Sergio Marini, Secondina Giulia Ravera ed Emilio Scalfarotto, anche tenuto conto dei criteri quantitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dall’odierno Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri per il triennio 2025-2027 risulta quindi così composto:

– Biagio Mazzotta (Presidente esecutivo)

– Pierroberto Folgiero (Amministratore Delegato e Direttore Generale)

– Paolo Amato (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Gianfranco Battisti (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Simona Camerano (Amministratore non esecutivo)

– Sara Carrer (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Mariachiara Geronazzo (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Sergio Marini (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Secondina Giulia Ravera (Amministratore non esecutivo e indipendente)

– Emilio Scalfarotto (Amministratore non esecutivo e indipendente).

Alla data, nessuno dei Consiglieri di Amministrazione detiene azioni di Fincantieri ad eccezione dell’Amministratore Delegato che detiene n. 103.668 azioni ordinarie della Società.