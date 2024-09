Fincantieri, Folgiero: investimenti a Monfalcone per giocare all’attacco del mercato

Modernizzare i cantieri per andare all’attacco del mercato ribaltando il concetto secondo il quale la navalmeccanica in Italia è stata gestita con lo spirito di difenderla e salvarla. Pierroberto Folgiero ha spiegato così la scelta con cui Fincantieri ha lanciato il piano industriale 2023/27 che prevede ingenti investimenti anche a Monfalcone per poter costruire navi sopra le 200 mila tonnellate. GUARDA IL VIDEO