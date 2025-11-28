Fincantieri fornirà alla Marina Militare una nuova unità di supporto versatile

Fincantieri, attraverso il proprio Polo Tecnologico della Subacquea, fornirà alla Marina Militare una supply vessel progettata per garantire la massima versatilità, comprese le operazioni subacquee. La configurazione dell’unità e gli spazi disponibili consentono di adattarne l’impiego a diverse funzioni operative, assicurando flessibilità e rapidità di riconfigurazione in base alle esigenze.

L’unità sarà sottoposta a lavori di adeguamento presso il cantiere del Gruppo a Palermo, con l’obiettivo di trasformarla in una piattaforma tecnologicamente avanzata e pienamente integrata nel sistema di capacità nazionali. Il progetto rientra in un percorso volto a rafforzare la presenza italiana nel dominio marittimo, sempre più strategico, attraverso soluzioni modulari e scalabili.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: «Questo progetto testimonia il ruolo di Fincantieri come abilitatore tecnologico a servizio del Sistema-Paese, capace di coniugare rapidità operativa, innovazione e visione industriale. Grazie a soluzioni versatili e riconfigurabili, in particolare in ambito subacqueo, continuiamo a rafforzare la nostra capacità di rispondere in modo integrato ed efficace alle esigenze della Marina Militare».

Folgiero ha aggiunto che l’iniziativa consolida il ruolo di Fincantieri nell’innovazione navale, sviluppando tecnologie che combinano flessibilità, sicurezza e interoperabilità, e rafforzando la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del sistema-Paese, con una visione orientata alla sovranità tecnologica e all’eccellenza industriale.

Il progetto conferma la posizione del Gruppo come orchestratore di tecnologie ad alta complessità, in grado di operare dalla superficie al fondale, dall’hardware al software, e di contribuire allo sviluppo di capacità operative integrate per la Marina Militare italiana.