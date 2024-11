Fincantieri lancia i corsi di italiano per i lavoratori di Monfalcone e Sestri Ponente

Fincantieri ha avviato questa settimana i corsi di lingua italiana dedicati ai lavoratori stranieri impiegati nelle ditte dell’indotto presso gli stabilimenti di Monfalcone e Sestri Ponente. Promossi dalla Fondazione Fincantieri e integrati negli spazi aziendali, i corsi hanno l’obiettivo di abbattere le barriere linguistiche per favorire l’integrazione sia lavorativa che sociale.

L’iniziativa, parte del programma everyDEI del Gruppo, mira a consolidare una cultura aziendale basata su diversità, equità e inclusione. I percorsi formativi, di 50 ore complessive e articolati in 25 incontri, sono progettati per rispondere alle necessità pratiche dei partecipanti, concentrandosi su comunicazione orale, comprensione di istruzioni operative e gestione di documentazione di base.

La prima fase prevede due classi a Monfalcone, per circa 50 partecipanti, e una a Sestri Ponente con 24 iscritti. Le 400 adesioni ricevute ai test iniziali dimostrano il forte interesse per il progetto, che sarà ampliato con nuove classi nei prossimi mesi.

Oltre ai corsi di italiano, Fincantieri sta implementando lo Sportello Online di mediazione culturale, un servizio che offre supporto informativo su diritti, doveri e orientamento ai lavoratori stranieri. Queste iniziative sottolineano il ruolo centrale che il Gruppo attribuisce alla collaborazione con l’indotto, arricchendo l’intera filiera e promuovendo una piena inclusione.

Con il programma everyDEI, Fincantieri non solo supporta l’integrazione, ma sensibilizza su temi come multiculturalità, disabilità e parità di genere, contribuendo a creare un ambiente lavorativo dove ogni forma di diversità possa esprimersi, alimentando innovazione e crescita.