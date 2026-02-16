Fincantieri, maxi ordine miliardario per 3 navi da crociera

Fincantieri si è aggiudicata un nuovo e rilevante ordine da Norwegian Cruise Line Holdings per la costruzione di tre navi da crociera di nuova generazione, rafforzando ulteriormente una partnership industriale di lungo periodo tra i due gruppi. Il valore dell’accordo, soggetto alle consuete condizioni contrattuali e di finanziamento, è stato definito “molto importante”.

Le unità saranno realizzate per i brand Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises e costruite nei cantieri italiani del gruppo, con consegne previste tra il 2036 e il 2037. Le nuove navi saranno gemelle delle più recenti costruzioni firmate Fincantieri e integreranno elevati standard di innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità ambientale.

Nel dettaglio, la nave destinata a Norwegian Cruise Line avrà una stazza lorda di circa 227 mila tonnellate e oltre 5.000 posti letto. L’unità per Regent Seven Seas Cruises, dedicata al segmento ultra-lusso, raggiungerà le 77 mila tonnellate con circa 822 posti letto, mentre quella per Oceania Cruises avrà una stazza di 86 mila tonnellate e potrà accogliere circa 1.390 passeggeri.

«Siamo orgogliosi di annunciare questo importante ordine, che rafforza ulteriormente la collaborazione con un partner prestigioso e visionario e consolida la leadership di lunga data di Fincantieri nel settore crocieristico», ha dichiarato l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero. «Queste navi di nuova generazione coniugheranno tecnologia avanzata, eccellenza del design e forte attenzione alla sostenibilità, contribuendo a guidare la trasformazione dell’industria cantieristica globale».

Secondo Folgiero, l’ordine, che supera i 2 miliardi di euro, garantisce inoltre visibilità industriale di lungo periodo e un carico di lavoro assicurato fino al 2037, creando le condizioni per nuovi investimenti in capacità produttiva, digitalizzazione e cantieristica sostenibile, con l’obiettivo di definire nuovi standard di eccellenza nel settore delle crociere.