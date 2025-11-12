Fincantieri, primi 9 mesi ricavi +20%,

Ricavi a 6.725 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto ai primi nove mesi del 2024; Ebitda in forte crescita (+40%) a 461 milioni (328 milioni), con un significativo incremento della profittabilità in tutti i segmenti di business; Ebitda margin al 6,9%, in costante aumento rispetto al 6,3% del 2024 e al 5,9% dei primi nove mesi del 2024; posizione finanziaria netta a debito per 1.648 milioni, in lieve miglioramento sul dato di fine 2024 (1.668 milioni). Sono i dati più significativi dei conti dei primi 9 mesi 2025 di Fincantieri, approvati dal c.d.A., presieduto da Biagio Mazzotta. Il carico di lavoro è di 61,1 miliardi grazie a nuovi ordini acquisiti per 16 miliardi (+88%; 8,5 miliardi), superiori al valore record registrato in tutto il 2024. Fincantieri sottolinea che il carico di lavoro di 61,1 miliardi è di circa 7,5 volte i ricavi del 2024. Sono state 19 le navi consegnate nel 2025 da 9 stabilimenti e sono 100 le navi in portafoglio con consegne previste fino al 2036. Fincantieri conferma i target per il 2025 comunicati in occasione dei risultati del primo semestre 2025, vale a dire ricavi che a fine anno dovrebbero toccare i 9 miliardi di euro, ed Ebitda margin oltre il 7%, oltre a un risultato complessivo di utile netto. L’azienda ha informato che il nuovo Piano Industriale 2026-2030 sarà approvato entro l’anno e che terrà un Capital Markets Day nel primo trimestre 2026.