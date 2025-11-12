  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fincantieri, primi 9 mesi ricavi +20%,
Monfalcone unico luogo del Fvg protagonista del calendario 2026 dei Carabinieri
Nel calendario 2026 dei carabinieri un omaggio agli “eroi quotidiani”
CiviBank aderisce al marchio “Io Sono Fvg”
Sparatoria in via della Roggia, Ater Udine: “Vicini agli inquilini, fiducia...
Truffano pensionata di Pordenone, fermati e denunciati due giovani
Cadavere nel pozzo a Sagrado, c’è un terzo indagato
Nuova ambulanza alla Sogit di Lignano con il sostegno di CrediFriuli
Udine: preso l’uomo della sparatoria di via della Roggia
Corsa alle iscrizioni alla Staffetta Telethon Udine: ecco il percorso
Carico lavoro a 61,1 miliardi. Migliora posizione finanziaria
Ricavi a 6.725 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto ai primi nove mesi del 2024; Ebitda in forte crescita (+40%) a 461 milioni (328 milioni), con un significativo incremento della profittabilità  in tutti i segmenti di business; Ebitda margin al 6,9%, in costante aumento rispetto al 6,3% del 2024 e al 5,9% dei primi nove mesi del 2024; posizione finanziaria netta a debito per 1.648 milioni, in lieve miglioramento sul dato di fine 2024 (1.668 milioni). Sono i dati più significativi dei conti dei primi 9 mesi 2025 di Fincantieri, approvati dal c.d.A., presieduto da Biagio Mazzotta. Il carico di lavoro è di 61,1 miliardi grazie a nuovi ordini acquisiti per 16 miliardi (+88%; 8,5 miliardi), superiori al valore record registrato in tutto il 2024. Fincantieri sottolinea che il carico di lavoro di 61,1 miliardi è di circa 7,5 volte i ricavi del 2024. Sono state 19 le navi consegnate nel 2025 da 9 stabilimenti e sono 100 le navi in portafoglio con consegne previste fino al 2036. Fincantieri conferma i target per il 2025 comunicati in occasione dei risultati del primo semestre 2025, vale a dire ricavi che a fine anno dovrebbero toccare i 9 miliardi di euro, ed Ebitda margin oltre il 7%, oltre a un risultato complessivo di utile netto. L'azienda ha informato che il nuovo Piano Industriale 2026-2030 sarà  approvato entro l'anno e che terrà  un Capital Markets Day nel primo trimestre 2026.

Nasce il Codice Regionale del Commercio e del Turismo

Rosolen, Trieste supera 72% di occupazione, gender gap al 7,6%

Protocollo Cgil, Cisl e Uil su occupazione e appalti: sarà presentato a Fedriga

Oggi 50 anni da Osimo, Mattarella: “Riconciliazione esempio internazionale”

Imprenditoria femminile, la denuncia della Cciaa: difficile l’accesso al credito

Premio Fvgreen: sei vincitori su oltre 80 progetti

