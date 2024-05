Fincantieri: primo trimestre positivo 

Ricavi stabili con una Ebitda pari a 100 milioni in aumento anno su anno di circa il 16%. Si è riunito oggi il Consiglio di amministrazione di Fincantieri con l’Amministratore delegato Pierroberto Folgiero che si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2024 con un «miglioramento della performance rispetto allo scorso anno sia in termini economici, finanziari e commerciali». Il nove maggio è stato sottoscritto un accordo con Leonardo per l’acquisizione della linea di business “Underwater Armament Systems” con l’obiettivo di accelerare e completare la leadership del gruppo Fincantieri nel settore subacqueo della difesa navale. È stato quindi deliberato un aumento del capitale sociale con l’emissione di azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di 400 milioni di euro. Folgiero ha anche aggiunto che «Al fine di favorire la più ampia compartecipazione alla crescita e ai successi del Gruppo, abbiamo avviato il ‘Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025’ per il nostro personale, la risorsa chiave in assoluto per garantire il successo sostenibile dell’azienda sia nel breve che nel lungo termine». GUARDA IL VIDEO