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Fincantieri, Rosato: mancata deroga del Comune mina consegna commesse

Presentata al ministro delle Attività produttive un’interrogazione al fine di trovare soluzioni per il cantiere di Panzano
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Il vicesegretario e deputato di Azione Ettore Rosato ha presentato un’interrogazione al ministro delle Attività produttive e del made in Italy Adolfo Urso per trovare una soluzione condivisa.

“La mancata deroga a Fincantieri sui limiti acustici nelle lavorazioni notturne per l’adeguamento del cantiere di Panzano rischia di ripercuotersi sui tempi di consegna delle nuove navi commissionate, comportando il pagamento di ingenti penali verso l’armatore. Dispiace – ha scritto Rosato – che di fronte ad una commessa così importante che rende prestigio alla nostra industria, non si sia nemmeno provato da parte del Comune di Monfalcone di cercare una soluzione che consentisse all’azienda di completare i lavori nel rispetto delle valutazioni prudenziali fatte. Ho presentato una interrogazione al ministro Urso per trovare una soluzione condivisa anche al fine di limitare i danni a Fincantieri e alle sue commesse”.

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